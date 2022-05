Van Gaal geeft eindelijk tekst en uitleg over uitnodiging Vincent Janssen

Maandag, 30 mei 2022 om 17:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:22

Louis van Gaal verdedigt op de persconferentie zijn zeer verrassende keuze voor Vincent Janssen. De bondscoach wordt geconfronteerd met de vraagtekens die in Mexico worden gezet bij de uitnodiging voor de 27-jarige spits, die na vijf jaar terugkeert bij Oranje. "Ik luister toch niet naar wat de media zeggen?", zegt Van Gaal gedecideerd.

Janssen heeft statistisch geen grandioos seizoen doorgemaakt in Mexico en scoorde slechts 3 keer in 29 optredens voor CF Monterrey. Opvallend is dat de aanvaller twee van die drie goals maakte in zijn laatste twee wedstrijden. "Het gaat erom dat ik zo'n type spits wil zien in het Nederlands elftal", aldus Van Gaal. "De vorige keer dat hij in Oranje speelde heeft hij het heel goed ingevuld." De bondscoach raadpleegde daarvoor zijn assistent Danny Blind, die in die tijd Oranje onder zijn hoede had. "Ik heb de laatste drie wedstrijden van hem in Mexico op beeld aanschouwd, en hij deed dingen, waarvan ik denk: ja, dat is een spits", aldus Van Gaal.

Opmerkelijk genoeg brengt Van Gaal zijn keuze meteen ook in diskrediet. "Hij heeft alleen wel harde voeten. Ik zou liever willen dat hij zachte voeten had. Er kleeft dus ook wel wat aan hem. En daar leggen waarschijnlijk de Mexicaanse media de nadruk op. Ik kijk naar wat hij goed heeft gedaan en dat wil ik zien in Oranje." Janssen sluit overigens op 7 juni aan, zo maakte Van Gaal bekend. "Dat hij ging trouwen wisten wij toen nog niet, dat moest hij ons wel vertellen toen we hem belden. Ik vind dat hij mag trouwen, ik vind ook dat hij de bruidsnacht goed mag doorbrengen met zijn lieve vrouwtje. Daar mag hij van uitrusten, en dan komt hij 7 juni. Ik ben een heel normaal iemand, die ook van die menselijke kantjes waardeert."

Verklaring voor de vele afwezigen

Alle spelers die afvielen uit de voorselectie waren geblesseerd, of hadden een andere reden. "Luuk de Jong had erbij gezeten, maar noemde een reden waarvan ik die legitiem vond", aldus Van Gaal, die daar verder niet op ingaat. Ook Justin Bijlow had erbij gezeten. "Maar de medische staf van Feyenoord vond het niet verantwoord, dan luisteren wij daarnaar", zegt de bondscoach. Ook Rick Karsdorp (AS Roma) was nadrukkelijk in beeld. "Maar hij raakte geblesseerd in de finale van de Conference League." Daarom is Hans Hateboer (Atalanta) uitgenodigd, verklaart Van Gaal. Jordy Clasie (AZ) gaf zondag zelf al te kennen zich te hebben afgemeld met een knieblessure.