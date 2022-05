Louis van Gaal: ‘Hij heeft niet geleverd. Oranje is geen revalidatiecentrum'

Maandag, 30 mei 2022 om 16:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:24

Louis van Gaal heeft Georginio Wijnaldum niet geselecteerd voor de komende interlandperiode, omdat hij volgens de bondscoach van het Nederlands elftal ‘niet geleverd heeft’. De zeventigjarige keuzeheer laat maandagmiddag op een speciaal belegde persconferentie echter weten dat hij de middenvelder van Paris Saint-Germain nog niet heeft afgeschreven. “Als hij zijn vorm terug heeft, dan selecteer ik hem meteen”, aldus Van Gaal.

De transfer van Liverpool naar PSG heeft voor Wijnaldum niet goed uitgepakt. Het was voor bondscoach Van Gaal reden om de middenvelder links te laten liggen voor de aankomende Nations League-duels tegen België, Wales en Polen. “Georginio heeft niet geleverd”, zo laat Van Gaal op niet mis te verstane wijze weten. “Dan lees ik dat hij minuten heeft gemaakt, maar ik heb al eens gezegd: ik kan niet aan dat principe vasthouden. Het Nederlands elftal heeft spelers te leen van de club. Ik kan dat niet beïnvloeden. Het gaat om vorm.”

“We hebben zes kwalificatieduels gespeeld en hij speelde er vijf.”, vervolgt Van Gaal. “Ik heb hem drie keer gewisseld. Ik vind dat je fit moet zijn bij het Nederlands elftal Het is geen revalidatiecentrum, geen psychotherapeutisch centrum. Ik moet de beste spelers uitnodigen, anders val ik door de mand bij al die andere spelers die wel zijn uitgenodigd topfit zijn en het waarmaken bij hun club. Georginio heeft door al die problemen bij PSG niet de vorm gehaald die hij kan halen. Als dat wel lukt, dan gaat hij gewoon weer spelen onder mij.”

De bondscoach bevestigt dat hij Wijnaldum persoonlijk op de hoogte heeft gebracht van het passeren voor Oranje. “We hebben geen ruzie, je moet gewoon zorgen dat je levert. Ik ben een liefhebber van Georginio. Ik heb via facetime contact met hem gehad, zodat ik hem recht in de ogen kon kijken. Of er begrip was? Nee, dat was er denk ik niet. Ik vind het logisch dat hij boos of teleurgesteld is. Dat zou ieder mens zijn."