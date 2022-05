Ajax, Feyenoord en PSV azen op dragende kracht van Vitesse

Maandag, 30 mei 2022 om 15:43 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:00

Eli Dasa geniet interesse van de traditionele top drie uit Nederland. De rechtsback van Vitesse is niet van plan om zijn aflopende contract in Arnhem te verlengen, en is daardoor deze zomer transfervrij op te pikken door geïnteresseerde clubs. Ajax, PSV en Feyenoord hopen Dasa, die zelf mikt op een buitenlandse vervolgstap, op andere gedachten te brengen.

Dasa maakte dit seizoen in 46 officiële wedstrijden zijn opwachting voor de Arnhemmers, en was daarin goed voor 13 assists en 1 doelpunt. De rechtervleugelverdediger is daarmee een belangrijke kracht in de ploeg van trainer Thomas Letsch en heeft over belangstelling ook niet te klagen. De Israëliër staat volgens the Athletic in de belangstelling van zowel Ajax, PSV als Feyenoord, maar zou zelf de voorkeur geven aan een overstap naar een club buiten Nederland. Eerder sloot Dasa een langer verblijf in Nederland niet uit. "Ik kan ook in mijn hoofd hebben dat ik hier wil blijven, toch? We hebben het als gezin prima hier", zo vertelde hij vorige maand in gesprek met Voetbal International.

De Gelderlander meldde woensdag dat Dasa een nieuw managementbureau in de arm genomen heeft. De 29-jarige vleugelverdediger heeft zich aangesloten bij het makelaarskantoor SEG, dat een nieuwe vervolgstap voor Dasa moet zien te vinden. Eerder was hij aangesloten bij Soccer Mondial, een makelaarsbureau uit Zwitserland. Nederland is het eerste buitenlandse avontuur voor Dasa, die eerder bij de Israëlische clubs Beitar Jeruzalem en Maccabi Tel Aviv onder contract stond.

Vorige week baarde Dasa nog opzien door tijdens de finale van de play-offs om een Europees ticket af te reizen naar Israël om daar zijn bruiloft te vieren. De Israëliër had zijn bruiloft mogelijke deelname aan de play-offs. Dasa was niet bereid om zijn bruiloft te verzetten, en miste daardoor de dubbele ontmoeting met AZ. De Alkmaarders veroverden het ticket voor de Conference League door na een 2-1 uitnederlaag thuis met 6-1 te winnen van Vitesse.