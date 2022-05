Lewandowski wil breuk forceren: ‘Mijn tijdperk bij Bayern München is over’

Maandag, 30 mei 2022 om 15:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:29

Robert Lewandowski gaat een stap verder in zijn poging een breuk te forceren met Bayern München. De 33-jarige topspits spreekt maandagmiddag op de persconferentie van het Poolse nationale elftal vernietigend over zijn eigen werkgever. "Mijn tijdperk bij Bayern is over", aldus Lewandowksi.

Lewandowski wil zijn volgend jaar aflopende contract bij Bayern niet verlengen en stuurt al weken aan op een vertrek naar Barcelona, dat zeer serieus geïnteresseerd is. De centrumaanvaller lijkt het niet snel genoeg te vinden gaan en haalt hard uit naar zijn Duitse werkgever. "Ik zie geen mogelijkheid meer om voor deze club te blijven spelen. Bayern is een serieuze club, maar ik wil daar niet meer spelen. Een transfer is de beste oplossing. Ik hoop dat ze me niet stoppen, want dat kunnen ze gezien mijn contract wel doen."

Vanaf nu zal Lewandowski zich focussen op Polen. "Voorlopig zeg ik liever niets meer. Na mijn laatste wedstrijd met het nationale team te hebben gespeeld, is er tijd om meer te zeggen en misschien heb ik dan meer informatie." Lewa speelt met Polen de komende halve maand vier wedstrijden in de Nations League, achtereenvolgens tegen Wales (thuis), België (uit), Nederland (uit, op zaterdag 11 juni in De Kuip) en weer Belgié (uit).

Zondag was Lewandowski te gast bij de Grand Prix van Monaco in de Formule 1. Ook daar flirtte de routinier publiekelijk met een overstap naar Barcelona. "Spanje is geweldig!", zei Lewandowski tegenover Eleven Sports PL. "We hebben een huis op Mallorca. Het gevoel voor Spanje is er en ik denk dat het een heel goede plek is, niet alleen om er op vakantie te gaan." Volgens BILD biedt Barcelona 30 miljoen euro voor Lewandowski. Bayern zet in op 40 miljoen euro.