ADO Den Haag gaat diep door het stof na rellen: ‘Te gênant voor woorden’

Maandag, 30 mei 2022 om 13:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:49

ADO Den Haag is een dag na de verloren finale van de Keuken Kampioen Play-Offs met een statement naar buiten gekomen over de rellen die gedurende en na het duel plaatsvonden. Supporters van ADO zochten de confrontatie met supporters van Excelsior in het uitvak en later ook buiten het stadion met de politie en de ME. De club laat weten zich hier diep voor te schamen.

“De club wordt (wederom) zwaar in diskrediet gebracht door een grote groep raddraaiers die zich niet kunnen gedragen”, zo valt er in het statement te lezen. “Namens ADO Den Haag bieden wij de supporters die zich niet veilig gevoeld hebben in en om het stadion, en met name de supporters, spelers en staf van Excelsior, onze welgemeende excuses aan. Het is te gênant voor woorden.”

“Het Cars Jeans Stadion moet een open en toegankelijke plek zijn voor iedereen waar elke bezoeker zich veilig moet voelen. Naast de financiële schade en mogelijke boetes weegt de imagoschade voor de club op dit moment ook heel zwaar. Door dit soort incidenten komt de club er slecht op te staan.” ADO laat in het statement weten dat er in samenspraak met alle instanties alles aan gedaan zal worden om de relschoppers verantwoordelijk te stellen voor de veroorzaakte schade en zwaar te bestraffen. “Alle camerabeelden binnen en buiten het stadion zullen worden geanalyseerd. "We willen niet op de maatregelen vooruitlopen, maar langdurige stadionverboden zullen deel uitmaken van de maatregelen.”