Mogelijke transfer Mané kan reeks andere toptransfers op gang brengen

Maandag, 30 mei 2022 om 14:13 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:17

Sadio Mané is in gesprek met de clubleiding van Bayern München om een transfer te bespreken. Als de deal rondkomt, kan dat een reeks andere toptransfers tot gevolg hebben. De dertigjarige aanvaller heeft aangegeven Liverpool deze zomer te willen verlaten. Ousmane Dembélé en Robert Lewandowski volgen de geruchten over een transfer van de Senegalese aanvaller naar Beieren naar alle waarschijnlijkheid op de voet, omdat een deal hen een grote stap dichter bij hun volgende club kan brengen, zo meldt Marca.

Mané speelt sinds juni 2016 bij Liverpool, waarvoor hij de afgelopen zes seizoenen van grote waarde is geweest. Mede dankzij zijn komst is de weg omhoog ingezet door Liverpool, dat met het veroveren van onder meer de Champions League in het seizoen 2018/19 en het landskampioenschap in Engeland in het seizoen 2019/20 inmiddels helemaal terug is aan de Europese top. “Kom na zondag bij me terug en ik zal je de beste antwoorden geven die je van me wilt horen, absoluut”, zo gaf Mané vorige week aan tijdens een mediadag op het trainingscentrum van Liverpool, toen hem werd gevraagd naar zijn toekomst.

Fabrizio Romano meldde zondag via Twitter dat de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (0-1) Mané's laatste wedstrijd voor Liverpool was. De transfermarktexpert wist verder al te melden dat Bayern de beste papieren lijkt te hebben om Mané over te nemen van the Reds, wat wel eens goed nieuws zou kunnen betekenen voor zowel Lewandowski als voor Dembélé. De Poolse spits wil deze zomer graag een nieuw avontuur aangaan, en heeft zijn pijlen gericht op een transfer naar Barcelona. De Spanjaarden moeten eerst zorgen dat er genoeg geld beschikbaar is om Lewandowski over te nemen, maar zouden flink gebaat zijn bij een overgang van Mané naar Duitsland. De aanvaller van Liverpool heeft de gesprekken met Bayern inmiddels achter de rug, zo weet het Spaanse dagblad te melden.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer ???? #LFC He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club. FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022

Bayern liet de afgelopen weken weten dat het Lewandowski niet zonder slag of stoot wil laten gaan, en sowieso eerst een adequate vervanger in huis wil halen voordat de Duitse club zou overwegen om de Pools international te laten gaan. Met het aantrekken van Mané zouden de Duitsers zich wellicht minder hard opstellen aan de onderhandelingstafel met Barcelona.

Het Spaanse Marca meldde zondag dat een vertrek van Lewandowski naar Barcelona ervoor kan zorgen dat Dembélé de overstap naar Liverpool maakt. De Franse aanvaller heeft een contractaanbieding van Barcelona naast zich neergelegd, zo berichtte het Franse Le Parisien donderdag, en is zodoende transfervrij op te pikken door Liverpool, dat verder concurrentie zou hebben van Chelsea in de strijd om de handtekening van Dembélé.