Barça hoeft niet te vrezen: ‘Hoop mijn hele carrière bij deze club te spelen'

Maandag, 30 mei 2022 om 12:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:04

Ansu Fati is niet van plan om op de korte termijn bij Barcelona te vertrekken. Sterker nog, de negentienjarige aanvaller laat aan Canal + weten te hopen zijn hele carrière voor de Catalanen te spelen.

Fati verlengde in oktober zijn contract bij Barcelona tot medio 2027. De aanvaller werd desondanks onlangs door verschillende media in verband gebracht met een transfer naar Paris Saint-Germain. Een overstap behoort echter niet tot de mogelijkheden, aangezien Fati zich op zijn plek voelt bij los Azulgrana. “Is PSG geïnteresseerd in mij? De waarheid is dat ik daar niets van weet. Dat zijn zaken waar mijn ouders en mijn management zich mee bezighouden”, zegt hij tegenover Canal +.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik heb tegen hen altijd gezegd dat ik bij Barcelona wil blijven. Ik hoop ook dat ik hier mijn hele carrière kan spelen”, vervolgt Fati. De viervoudig international van Spanje zag afgelopen seizoen Lionel Messi wel uit het Camp Nou vertrekken. “De club vroeg of ik het nummer van Leo wilde overnemen en de aanvoerders waren het daarmee eens. Ik vond het echt een eer. Leo heeft veel aan Barça gegeven en eigenlijk vindt iedereen het nog steeds apart om hem nu bij een andere club te zien. Maar ik hoop dat het goed met hem gaat.”

speelt sinds 2012 bij Barcelona. In 2019 maakte hij op zestienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. Dit seizoen kreeg hij drie keer te maken met fysieke tegenvallers. Fati begon de voetbaljaargang met een meniscusblessure, speelde vervolgens vanaf september zeven wedstrijden in LaLiga en de Champions League, alvorens nieuwe knieklachten hem twee weken aan de kant hielden. In januari moest Barça het opnieuw drie maanden zonder het talent stellen vanwege een hamstringblessure. In totaal kwam Fati dit seizoen tot veertien officiële duels, waarin hij goed was voor zes goals en één assist.