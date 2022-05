Bilate haalt genadeloos hard uit naar clubleiding NAC: ‘Geen fatsoen, wanbeleid’

Maandag, 30 mei 2022 om 11:47 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:02

Mario Bilate heeft keihard uitgehaald naar de clubleiding van NAC Breda. De Russische spits heeft via een krantenartikel van BN/De Stem moeten vernemen dat zijn tijd bij de club erop zit en laat maandagochtend via zijn account op Twitter weten dat hij op zijn minst een belletje van de clubleiding had verwacht. Daarnaast geeft hij onder meer aan door wanbeleid binnen de club dit seizoen langdurig geblesseerd geweest te zijn.

Bilate windt er op Twitter geen doekjes om wanneer hij laat weten hoe hij tegen de clubleiding van NAC aankijkt. “Half jaar geblesseerd geweest door wanbeleid binnen de club. Desondanks alles blijven geven, om via een krantenartikel erachter te komen dat m’n tijd er definitief op zit”, is de spits duidelijk. “Ik wist na het vertrek van Ed (trainer van NAC Edwin de Graaf, red.) dat het einde verhaal was, maar bel op z’n minst ff op. Dat noem je fatsoen!”

De Graaf hoorde drie dagen geleden dat hij na één seizoen alweer moet vertrekken bij de Bredase club. "Gezien de sportieve prestaties en de ontwikkeling van de spelersgroep van afgelopen seizoen heeft de club de keuze gemaakt om het aflopende contract van Edwin de Graaf niet te verlengen”, zo luidde de verklaring van NAC over het ontslag. NAC eindigde dit seizoen als achtste in de Keuken Kampioen Divisie, en werd in de Keuken Kampioen Play-offs uitgeschakeld door ADO Den Haag (2-1 uitnederlaag, 1-2 thuisnederlaag).

Wanneer Bilate de vraag krijgt hoe het kan dat hij geblesseerd is geweest door wanbeleid, reageert hij door te stellen dat de club risico’s heeft genomen in zijn revalidatieproces. “Een half jaar weten dat SvH (Sydney van Hooijdonk, red.) weggaat, maar geen tweede spits binnenhalen. Vervolgens risico’s nemen in mijn revalidatieproces, omdat er dubbel belang bij zat.” Wel spreekt Bilate nog een dankwoord uit naar met name de supporters van NAC. Bilate kwam dit seizoen mede door zijn langdurige blessureleed in tien officiële wedstrijden in actie voor de Bredanaars, en wist daarin niet tot scoren te komen. De dertigjarige aanvaller speelde eerder in zijn carrière voor Sparta Rotterdam, Dundee United, FC Den Bosch, FC Emmen en RKC Waalwijk.

