Jos Luhukay zet punt achter eerste Nederlandse avontuur en vertrekt bij VVV

Maandag, 30 mei 2022 om 11:20 • Tom Rofekamp

Jos Luhukay is niet langer de trainer van VVV-Venlo, schrijft De Limburger. Bronnen binnen de club hebben de krant gemeld dat de 58-jarige Limburger in overleg met de technische leiding heeft besloten zijn tot 2023 doorlopende contract per direct te beëindigen. Zijn dienstverband bij VVV was Luhukays eerste Nederlandse, daar de oefenmeester hiervoor enkel aan het roer stond bij Duitse of Engelse clubs.

Luhukay werd in maart 2021 aangesteld als hoofdtrainer van VVV als opvolger van de ontslagen Hans de Koning. Zijn taak was de om de club, die destijds een punt boven de degradatiestreep bungelde, in de Eredivisie te houden. Daar slaagde Luhukay niet in, waardoor hij en zijn team gedwongen waren tot een seizoen op het tweede niveau. Aan het eind van de rit eindigde VVV op een teleurstellende tiende plek, waarbij een terugkeer naar de Eredivisie geen enkel moment echt in zicht leek.

Intern kwam al vroeg in het seizoen veel verzet tegen 'de Duitse werkwijze' van Luhukay. In december rapporteerde De Limburger al dat een deel van de spelersgroep en staf in de clinch zou liggen met de trainer. Desalniettemin werd het aflopende contract van Luhukay met één seizoen verlengd door de clubleiding, mede vanwege het vertrouwen met zijn voetbalvisie. Een halve maand nadat een nieuw conflict tussen Luhukay en hoofd jeugopleiding Roger Bongaerts aan het licht kwam, besloot eerstgenoemde echter alsnog te vertrekken uit Venlo.

Daarmee komt er een vroegtijdig einde aan Luhukays eerste Nederlandse dienstverband. Tijdens zijn spelerscarrière debuteerde de oud-middenvelder ook al voor VVV, in wiens shirt hij tot 95 duels kwam. Na omzwervingen bij (het voormalige) SVV en RKC Waalwijk streek Luhukay neer in Duitsland, waar hij ook zijn spelerscarrière beëindigde. Zijn grootste successen als trainer beleefde hij bij Gladbach en Hertha, waar hij kampioen werd in de 2. Bundesliga.