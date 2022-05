ADO-trainer Franken kan tranen niet bedwingen en loopt weg van interview

Maandag, 30 mei 2022 om 08:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:50

De emoties liepen zondagavond hoog op bij Giovanni Franken na het mislopen van promotie naar de Eredivisie. De interim-trainer van ADO Den Haag stond ESPN te woord nadat Excelsior in een krankzinnig duel een 3-0 achterstand had weten om te draaien naar een zege na strafschoppen en hield het daarbij niet droog. Franken besloot het interview in de emotie zelfs vroegtijdig te staken.

Twee minuten na rust stond ADO nog op een 3-0 voorsprong, door treffers van Thomas Verheydt, Felipe Pires en Sem Steijn. Gegeven de 1-1 uitslag in Rotterdam leek promotie daardoor nagenoeg zeker. Excelsior zorgde echter voor een sensationele ommekeer, waarbij topschutter Thijs Dallinga in de derde minuut van de blessuretijd nog voor de 3-3 zorgde. Na verlenging stond er een 4-4 stand op het scorebord; Excelsior trok in de daaropvolgende penaltyserie met 7-8 aan het langste eind. Een groep supporters van ADO ontstak in woede, wat Franken tot zorgen baarde.

"Er komen heel veel mensen het veld op", blikt de 44-jarige oefenmeester terug voor de camera. "Het is een emotionele club en we houden van de supporters. Ze geven ons alles en wij willen hen ook alles geven. Dat zie je ook aan de betrokkenheid, dat ze op het veld stonden om ons heen. Het was daardoor wel moeilijk om het team te coachen, het leken wel buitenlandse taferelen. Dit zie je in Latijns-Amerika en zo. Ik werd ook een paar keer serieus belemmerd in mijn functioneren, dat vond ik wel jammer."

Franken heeft moeite om zijn aandacht bij het interview te houden, geeft hij aan. Als hij gevraagd wordt naar of hij als trainer aan de voorbereiding op komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gaat beginnen, schieten zijn ogen vol. "Dat raakt je", wordt er geconcludeerd. "Ja, dat raakt me", snikt Franken, waarop hij het interview staakt.

De interim-trainer neemt sinds het enigszins verrassende ontslag van Ruud Brood in maart tijdelijk de honneurs waar bij ADO. Bij promotie naar de Eredivisie had Franken sowieso niet meer aan het roer mogen staan, daar hij niet over de juiste papieren beschikt. Volgens De Telegraaf was de club echter in ieder scenario van plan om afscheid te nemen van zijn tijdelijke coach. ADO zou behoefte hebben aan een duidelijke koers en iemand die 'de vele emoties beter kan beteugelen'. Dirk Kuijt zou volgens het dagblad de belangrijkste kandidaat zijn om de trainersvacature van ADO in te vullen.