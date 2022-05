Touwtrekken met United is begonnen: Ajax zet in op langer verblijf Timber

Maandag, 30 mei 2022 om 10:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:09

De belangenbehartigers van Jurriën Timber zijn afgelopen week gesignaliseerd op een veelzeggende lccatie in Engeland, zo meldt De Telegraaf. Een Nederlandse afvaardiging van het kantoor Forza Sports Group werd gespot op 5 Stratton Street in de wijk Mayfair in Londen, waar het internationale kantoor van Manchester United is gevestigd. De wensen van Erik ten Hag lijken zo wel degelijk vorm te krijgen, daar de nieuwbakken trainer de komst van zijn voormalig pupil afgelopen week nog intern besprak. Ook Ajax zet nu echter vol in op een langer verblijf van zijn toptalent

Op het internationale kantoor voert de directie van de Manchester United gesprekken over toptransfers, wat de vermoedens van onderhandelingen over Timber kracht bijzet. Sky Sports meldde eerder al dat er 'gesprekken gaande waren tussen de twintigjarige verdediger en the Red Devils'. De transfersom voor Timber, die bij Ajax nog een contract heeft tot medio 2024, zou inmiddels boven de veertig miljoen euro liggen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

United is echter niet de enige club die in de markt is voor het Talent van het Jaar van Ajax. Volgens Sky Sports hengelt ook Bayern München nadrukkelijk naar de diensten van Timber. De zesvoudig Oranje-international is in beeld om het vertrek van Niklas Süle (naar Borussia Dortmund) op te vangen. Daarmee is Timber na Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch de derde (voormalig) Ajacied die met Bayern in verband wordt gebracht.

Het rijtje ex-Ajacieden dat aan United wordt gelinkt is echter nóg groter. Volgens The Athletic zou Ten Hag Frenkie de Jong beschouwen als zijn gedroomde eerste topaankoop, waar hij echter wel meer dan de helft van zijn transferbudget zal moeten besteden. Barcelona houdt volgens de gerenommeerde sportsite vast aan een prijs van 80 miljoen euro, in verhouding tot een budget van 141 miljoen. Ook Lisandro Martínez en Antony schijnen volgens diverse Britse media hoog op het lijstje te staan van hun voormalig trainer.

Voetbal International meldt echter dat Ajax weigert de handdoek in de ring te gooien omtrent een contractverlenging. Het management van Timber zal binnen afzienbare tijd in gesprek gaan met de Amsterdammers, die een 'Ryan Gravenberch-scenario' willen voorkomen waardoor de transfersom lager zal uitvallen. Ajax poogt al anger de verbintenis van zijn oogappel open te breken, maar dat verliep tot op heden zonder succes.