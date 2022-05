Heerlijke panenka doet Oranje Onder 17 dromen van derde EK-titel op rij

Maandag, 30 mei 2022 om 06:56 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:07

Nederland Onder 17 heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het EK in Israël. Tegen de leeftijdsgenoten van Servië stond er na de reguliere speeltijd een stand van 2-2 op het scorebord, maar Oranje trok na penalty's aan het langste eind. Daarmee kan het team van bondscoach Mischa Visser voor de derde maal op rij de Europese titel in de wacht slepen, daar Oranje Onder 17 ook al in 2018 en 2019 de finale won.

De eerste grote kansen van het duel waren voor Servië. Jovan Mijatovic was zo'n vier minuten voor het rustsignaal alert bij slordig balverlies van Nederland, maar zag zijn poging tot zijn spijt uiteenspatten op de lat. Twee minuten later deed zich een identieke situatie voor bij diezelfde Mijatovic. Vlak na de onderbreking had Nederland meer fortuin. Jaden Slory - zoon van oud-international Andwélé Slory - legde de bal panklaar voor Jason van Duiven. De spits van PSV Onder 18 raakte de bal compleet verkeerd, maar zag de bal tot zijn vreugde toch in de hoek eindigen: 1-0.

Dankzij deze heerlijke panenka van Isaac Babadi gaat Oranje onder 17 woensdag de finale van het EK spelen. pic.twitter.com/cd8KhNds0e — NOS Sport (@NOSsport) May 29, 2022

Lang kon Oranje niet genieten van de voorsprong. Jovan Milosevic kopte in minuut 49 een hoekschop van Aleksandar Stankovic krachtig tegen de touwen voor de gelijkmaker. Servië draaide daarop de rollen zelfs om. Een halve omhaal van Milosevic belandde voor de voeten van Mijatovic, die vrij voor Tristan Kuijsten kon binnenschieten: 1-2. Ondanks het overwicht van de opponent toonde Oranje veerkracht, dat een kwartier voor tijd de gewenste gelijkmaker vond via Slory. Invaller Mike Kleijn kreeg de bal na een uitstekende individuele actie bij de aanvaller, die met links doelman Luka Lijeskic versloeg voor de 2-2.

2-2 was ook de stand bij het laatste fluitsignaal en de ploegen gingen direct over op strafschoppen. Aan Nederlandse zijde troffen Dean Huijsen, Tim van den Heuvel, Oualid Agougil en Kleijn raak, terwijl Mateja Radonjic namens Servië miste. Isaac Babadi mocht daarop aanleggen voor de beslissende strafschop, die de middenvelder van PSV vol zelfvertrouwen met een panenka verzilverde. Daardoor staat Oranje Onder 17 komende woensdag tegenover Frankrijk in de finale van het toernooi.