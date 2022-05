Kritiek Derksen in de wind geslagen: ‘Ik hoef geen erkenning van hem’

De kritiek die Bruno Martins Indi onlangs van Johan Derksen kreeg doet de centrumverdediger van AZ niets. De 73-jarige analist gaf vrijdagavond bij Vandaag Inside aan niets te begrijpen van de uitverkiezing voor het Nederlands elftal van Martins Indi, die door bondscoach Louis van Gaal voor het eerst sinds vijf jaar is opgeroepen.

Derksen noemde Martins Indi bij Vandaag Inside op clubniveau bij AZ al een 'hele zwakke schakel in de verdediging'. "Hij kan dus eigenlijk helemaal niks", stelde de analist “Hij kan niet goed verdedigen, hij is in de opbouw slecht. Hij is ondanks zijn lengte (1,85 meter, red.) niet goed in de lucht. Hij heeft helemaal niks, die jongen."

De kritiek van Derksen legt Martins Indi echter naast zich neer. “Ik zoek erkenning bij mezelf en de mensen met wie ik werk. Dat is uiteindelijk wat leidend is”, aldus de verdediger, die zondagmiddag Vitesse in de returnwedstrijd in de finale van de play-offs om Europees voetbal met ruime cijfers aan de kant (6-1) zette tegenover Voetbalzone.

Dat Martins Indi na vijf jaar zijn rentree in de selectie van Oranje maakt, geeft hem een trots gevoel. “Ik ga mezelf melden, ben onderdeel van de groep en ga keihard mijn best doen, that’s it.. Vijf jaar geleden zat ik op het randje van degradatie (met Stoke City, red.), waardoor je eigenlijk automatisch uit beeld raakt maar ik heb eigenlijk altijd gewoon vertrouwen in mezelf gehouden. Dat drukt zich nu uit in de uitnodiging, dus dat is goed.”