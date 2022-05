Saint-Étienne vlucht na degradatie voor vuurwerk bij krankzinnige bestorming

Zondag, 29 mei 2022 om 22:35 • Laatste update: 23:17

Ook in Frankrijk leiden de play-offs om promotie/degradatie tot volstrekte chaos. AS Saint-Étienne, met tien titels nog altijd mede-recordhouder, is zondagavond na achttien jaar gedegradeerd na verlies in de strafschoppenserie tegen AJ Auxerre (1-1 in reguliere speeltijd), dat juist promoveert. De degradatie ging gepaard met veel emoties bij de zeer fanatieke aanhangers van de voormalige topclub, die massaal het veld bestormden en de spelers bestookten met vuurpijlen. De spelers en staf vluchtten zo snel als mogelijk de catacomben in, maar ook daar kwamen de hooligans ze achterna. De Franse politie herstelde de orde op het veld met veel traangas en ander machtsvertoon. Het is onduidelijk of er gewonden zijn.

Het kan altijd erger……man man man St Etienne degradeert na strafstroppen uit de Ligue 1 pic.twitter.com/IFPyijRHb7 — Martijn Standaart (@MStandaart) May 29, 2022

St Étienne fans lose the plot following relegation to Ligue 2. (?? @Site_Evect) pic.twitter.com/VDm0J5iBR6 — Get French Football News (@GFFN) May 29, 2022