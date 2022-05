Nottingham Forest keert na 23 jaar terug in de Premier League

Zondag, 29 mei 2022 om 19:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:53

Nottingham Forest keert na 23 jaar terug in de Premier League. De ploeg van trainer Steve Cooper was op Wembley met 0-1 sterk voor Huddersfield Town. Een eigen doelpunt van verdediger Levi Colwill bracht in de 43ste minuut de beslissing, waardoor the Reds zich komend seizoen verzekeren van voetbal op het hoogste niveau.

De promotie van Nottingham Forest komt grotendeels op het conto van Cooper. De 42-jarige oefenmeester werd in september aangesteld als opvolger van Chris Hughton. De club bivakkeerde na een dramatische seizoenstart, waarin zes van de eerste zeven competitieduels verloren gingen, op de laatste plaats. Onder leiding van Cooper werd er in competitieverband vervolgens 25 keer gewonnen, terwijl Nottingham in de FA Cup voor verrassingen zorgde door Arsenal en Leicester City uit te schakelen.