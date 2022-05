Excelsior verzekert zich in knotsgek duel na strafschoppen van promotie

Zondag, 29 mei 2022 om 21:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 21:39

Excelsior keert na een knotsgek duel terug in de Eredivisie. Het elftal van Marinus Dijkhuizen was zondag met 7-8 na strafschoppen te sterk voor ADO Den Haag in het returnduel van de Keuken Kampioen Play-Offs. ADO leek al zeker van promotie na een 3-0 voorsprong, maar zag de bezoekers in de slotfase na een bizarre comeback langszij komen: 3-3. Nadat beide ploegen in de verlenging doel troffen en op 4-4 eindigden, moesten penalty’s uitkomst bieden. ADO-verdediger Jamal Amofa werd de grote schlemiel door de zestiende strafschop te missen. Het duel in Den Haag lag ook nog even stil in de eerste helft vanwege het bekogelen van de assistent-scheidsrechter en vuurwerk op het veld.

De thuisploeg ging furieus van start, met een schot van Verheydt op doel in de openingsminuut. In de rebound schoot collega-aanvaller Ricardo Kishna over. In de beginfase liet ook Steijn zich gelden, al was zijn vrije trap een prooi voor Excelsior-doelman Stijn van Gessel. ADO bleef de dominante partij, met hoofdrollen voor Verheydt, Kishna en Felipe Pires. Het was echter Excelsior dat na bijna een half uur spelen een unieke kans kreeg op de openingstreffer. Dallinga werd vastgehouden in het strafschopgebied, maar daarvoor ging de bal niet op de stip. Na een check bij de VAR gaf arbiter Danny Makkelie kort daarna wel een penalty aan de bezoekers na hands van Jamal Amofa. Dalling schoot echter slap in en zag Hugo Wentges redding brengen. De ADO-doelman maakte tevens de rebound van de spits onschadelijk, tot grote vreugde van het thuispubliek.

De sfeer sloeg daarna om in het Cars Jeans Stadion. Een van de assistent-scheidsrechters werd bekogeld en er werd vuurwerk op het veld gegooid. Makkelie besloot daarop om de wedstrijd tijdelijk te staken. Het duel lag uiteindelijk circa tien minuten stil. ADO kwam sterk uit de kleedkamer en kwam in de 34ste minuut aan de leiding. Een voorzet vanaf links van linksback Boy Kemper was een prooi voor de alerte Verheydt, die tussen twee verdedigers van Excelsior de 1-0 binnenkopte. Vijf minuten voor rust zette ADO een grote stap richting de promotie. Een hoekschop van Steijn werd verlengd, waarna de bal terechtkwam bij Pires. De vleugelaanvaller kapte naar binnen, legde aan en zag het schot met zijn rechterbeen en door de benen van Verheydt in de verre hoek belanden: 2-0. Het was de allereerste treffer van Pires in het shirt van ADO.

ADO drukte direct in het tweede bedrijf door. Na een fraaie combinatie met Kishna wist de uitblinkende Steijn de 3-0 aan te tekenen. De promotie naar de Eredivisie werd daarna alvast uitbundig gevierd door de dolblije ADO-aanhang. Het dappere Excelsior bleef ondanks de mokerslag jacht maken op een goal. Nadat Tyrese Asante halverwege de tweede helft in een tijdsbestek van vier minuten met twee gele kaarten moest inrukken, kwam de spanning in de wedstrijd terug. Marouan Azarkan trof in de 80ste minuut met een laag schot van buiten het zestienmetergebied doel, waarna Reuven Niemeijer direct erna de aansluitingstreffer dacht te maken. Door zijn goal ging echter een streep vanwege een handsbal. ADO was het compleet kwijt en zag Niemeijer niet veel later via Amofa alsnog de 3-2 maken. Excelsior bleef aandringen en kwam in een knotsgekke slotfase alsnog langszij. De bezoekers moesten eerst eveneens met tien man verder na een rode kaart voor Michael Chacon. In blessuretijd bewees goudhaantje Dallinga eens te meer zijn waarde door een voorzet van Azarkan binnen te knikken: 3-3.

Door de late Rotterdamse gelijkmaker ontstond er een gespannen sfeer in het Cars Jeans Stadion. Meerdere ADO-supporters verlieten de tribune en meldden zich bij de boarding, waardoor het spel enkele minuten stil lag. Na de reguliere speeltijd liepen de gemoederen opnieuw hoog op. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf pas groen licht voor de start van de verlenging nadat supporters hun plek op de tribune weer hadden gevonden. Waar het gevoel ontstond dat Excelsior gelijk zou doordrukken, was het ADO dat als eerste toesloeg via Sacha Komljenovic, die Stijn van Gassel met een beheerste schuiver passeerde: 4-3. De ploeg van trainer Giovanni Franken leek een nieuwe comeback vervolgens in de kiem te smoren. Toch toonde de bezoekers opnieuw veerkracht. Ditmaal was het Redouan El Yaakoubi die een hoekschop vogelvrij tegen de touwen kon knikken: 4-4.

Strafschoppen moesten uiteindelijk beslissen wie van beide ploegen zich kon verzekeren van promotie. Na vier benutte penalty's faalde Raphaël Eyongo als eerste door de bal naast te schieten, waardoor ADO het voordeel had. Dhoraso Klas zag doelman Van Gassel vervolgens echter uitstekend redding verrichten met hulp van de paal. Beide ploegen schoten hierna om en om feilloos binnen. ADO-verdediger Jamal Amofa werd uiteindelijk de grote schlemiel door de zestiende strafschop te missen.