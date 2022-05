Clasie: ‘Ik belde zelf met Van Gaal om me af te melden voor Oranje’

Zondag, 29 mei 2022 om 20:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:17

Jordy Clasie heeft zelf de keuze gemaakt om de aanstaande Nations League-duels van het Nederlands elftal over te slaan, zo laat de middenvelder van AZ zondag weten in gesprek met Voetbalzone. Clasie, die met 6-1 wist te winnen van Vitesse in de finale van de play-offs om een Europees ticket, belde zelf met Louis van Gaal om te zeggen dat hij liever volledig wil herstellen van zijn knieklachten, dan dat hij aansluit bij Oranje.

"Ik heb hem (Van Gaal, red.) zelf gebeld woensdag", onthult Clasie kort na de zesklapper van AZ in het AFAS Stadion. "Ik heb mezelf afgemeld, omdat ik al een tijdje niet helemaal fit ben. Dus uiteindelijk voor mezelf gekozen op dit moment. En dat was lastig natuurlijk om die keuze te maken. Maar uiteindelijk wel de juiste keuze, ook voor mezelf, met name op fysiek gebied. Om nu volledig te herstellen en weer fit in de voorbereiding te starten", verklaart de AZ-middenvelder, die vervolgens uitlegt hoe het contact met Van Gaal tot stand kwam.

"Ik heb eerst natuurlijk de dokter van het Nederlands elftal gesproken. En samen met de dokter van AZ heb ik uitgelegd wat er aan de hand is. Met MRI-beelden en echobeelden etcetera", zo gaat Clasie verder. Daarna heb ik Van Gaal zelf gebeld om mede te delen dat ik mezelf wilde afmelden. Natuurlijk is dat altijd jammer. want je wil er altijd bij zijn, helemaal in aanloop naar een WK. Maar ik denk wel dat ik de leeftijd (Clasie is 30 jaar, red.) heb om dat soort keuzes te maken. En hopelijk is het voor mezelf de juiste keuze geweest, zodat ik fit aan het nieuwe seizoen kan beginnen."

Volgens Clasie vond Van Gaal het 'jammer' dat hij een afmelding kreeg van de middenvelder van AZ voor de aankomende interlands van het Nederlands elftal: "Ik had er ook bijgezeten, dus dan is het natuurlijk helemaal extra zuur. Maar op fysiek gebied heb ik uiteindelijk de juiste keuze gemaakt", aldus de routinier, die zijn toekomst voorlopig bij AZ ziet liggen. "Ik heb nog twee jaar, dus voorlopig ga ik daar volledig van uit", zo besluit Clasie.