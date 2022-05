Promes schreeuwt het uit naar de camera na heldenrol in bekerfinale

Zondag, 29 mei 2022 om 18:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:45

Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondag de Russische beker bezorgd. De vleugelaanvaller tekende in de finale tegen stadgenoot Dinamo Moskou (2-1 overwinning) namelijk voor de winnende treffer in de 72ste minuut. Het is de vierde keer in de clubgeschiedenis dat Spartak de nationale beker weet te veroveren. De bekertriomf is een opsteker na de enigszins teleurstellende tiende plaats in de Russische competitie.

In de finale in het Luzhniki Stadion in Moskou tekende Alexander Sobolev in de tiende minuut voor de openingstreffer namens Spartak. Dinamo rechtte de rug en kwam tien minuten na rust via Arsen Zakharyan op gelijke hoogte in de bekerfinale tussen de twee grootmachten uit Moskou. Het slotakkoord was echter voor Promes, die ruim een kwartier voor tijd werd weggestuurd door Sobolev, doelman Igor Leshchuk passeerde en de bal in het lege doel schoof: 2-1. Het zorgde voor doldwaze vreugdetaferelen bij de Spartak-fans op de tribune, die werden vergezeld door de uitzinnige Promes en zijn ploeggenoten. De matchwinner schreeuwde het werkelijk uit richting de camera. Dinamo kreeg ver in blessuretijd een uitgelezen mogelijkheid om weer gelijk te komen, maar Daniil Fomin faalde bij het nemen van een strafschop.

What a goal, what a moment. pic.twitter.com/onydlxcust — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) May 29, 2022

Het is de eerste prijs voor Spartak in vijf jaar tijd en tevens de eerste eindzege in de Russische bekercompetitie sinds 2003. Het veroveren van de beker levert de club echter geen ticket voor Europees voetbal op, want de UEFA wil ook volgend seizoen geen Russische clubs toelaten in de diverse Europese clubtoernooien. De beslissing werd enkele maanden geleden genomen door de Europese voetbalbond na de invasie van Rusland in buurland Oekraïne.