Romano: CL-finale laatste wedstrijd Sadio Mané in shirt van Liverpool

Zondag, 29 mei 2022 om 16:52 • Rian Rosendaal

Sadio Mané heeft zaterdagavond tegen Real Madrid (0-1 nederlaag) zijn laatste wedstrijd voor Liverpool gespeeld, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano zondag via Twitter. De vleugelaanvaller heeft kort na het verlies in de Champions League-finale besloten dat hij the Reds na zes seizoenen wil verlaten, zo klinkt het. Bayern München lijkt de beste papieren te hebben om Mané over te nemen, ook al zijn er nog geen gesprekken geweest of aanbiedingen gedaan.

Volgens Romano is de dertigjarige Mané, die bij Liverpool nog een seizoen vastligt, klaar voor een nieuwe uitdaging elders. De transferexpert meld tevens dat Liverpool het vertrek van de buitenspeler uit Senegal op korte termijn zal aankondigen. Mané liet vorige week weten dat hij na de finale van de Champions League een definitief besluit zou gaan nemen aangaande zijn toekomst op clubniveau. "Het antwoord dat ik nu kan geven is dat alleen maar bezig ben met de finale van zaterdag. Dat is het allerbelangrijkste voor mij en de Liverpool-fans", zo liet de flankspeler optekenen in de Engelse media. "Dat is het enige antwoord dat ik in aanloop naar de finale kan geven. Zaterdag zal ik het best mogelijke antwoord geven, zoveel is zeker. Dan zal ik op alle vragen antwoord geven en vertellen of ik blijf of niet", aldus Mané.

Sadio Mané has decided to leave Liverpool this summer ???? #LFC



He’s ready for a new experience after many special years with Reds - it will be confirmed to the club.



FC Bayern are strong contenders - but it’s still open and not completed as Sadio wanted to wait for the final. pic.twitter.com/hr6R5NmuZ0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022

Volgens Romano wil de leiding van Bayern de voorbereiding van Mané op de eindstrijd in de Champions League niet verstoren. Nu de finale in Parijs echter achter de rug is wil de Duitse grootmacht doorpakken in de strijd om zijn handtekening. Bayern wil snel werk maken van de komst van de routinier, voordat andere clubs zich voor Mané zullen melden. Diverse buitenlandse media wisten te melden dat Bayern dertig miljoen euro over heeft voor de vleugelaanvaller, terwijl Liverpool in eerste instantie denkt aan een transfersom van vijftig miljoen euro. Een eventueel langer verblijf bij Liverpool is volgens Romano uitgesloten.

Mundo Deportivo bracht zaterdag naar buiten dat Bayern eerst zeker wil weten dat Mané de selectie van trainer Julian Nagelsmann komt versterken, voordat Robert Lewandowski mag vertrekken. De Poolse aanvaller, die zijn tot medio 2023 contract niet wenst te verlengen, wil dolgraag de stap naar Barcelona maken. Volgens Mundo Deportivo heeft Barcelona een openingsbod gedaan van 32 miljoen euro, een bedrag dat door variabelen kan oplopen tot 37 miljoen euro. Bayern heeft het bod nog niet in behandeling genomen, waarschijnlijk omdat men eerst het definitieve jawoord wil ontvangen van Mané

