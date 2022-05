Ontketend AZ walst met 6-1 over Vitesse heen en grijpt Europees ticket

Zondag, 29 mei 2022 om 16:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:44

AZ begint volgend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League. In de returnwedstrijd in de finale van de play-offs om Europees voetbal werd zondag namelijk met ruime cijfers afgerekend met het povere Vitesse: 6-1. Dat was ruim voldoende om de 2-1 nederlaag van donderdag in Arnhem weg te poetsen. AZ legde de basis voor de overwinning in het eigen AFAS Stadion in de eerste helft.

De Alkmaarders kenden een droomstart in eigen huis. Na een hoekschop in de derde minuut kwam de bal voor de voeten van Jordy Clasie, die vervolgens Vangelis Pavlidis op maat wist te bedienen. De Griekse aanvaller tikte van dichtbij binnen, tot grote vreugde van het AZ-publiek. Vitesse had al snel langszij kunnen komen in Alkmaar. In minuut elf kwam de bal op de lat terecht en wist Thomas Buitink in de rebound en bij de verre paal voor een leeg doel te missen. Het kwam de bezoekers uit Arnhem duur te staan, want na 25 minuten spelen verdween een zwabberschot van Tijjani Reijnders langs Jeroen Houwen in het doel: 2-0.

Droomstart voor @AZAlkmaar: Tijjani Reijnders haalt uit en de bal zwabbert binnen voor de 2-0! ??#azvit #deontknoping pic.twitter.com/i0pSuCNp4q — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2022

Jesper Karlsson leek tien minuten voor rust de 3-0 te hebben gemaakt, maar de Zweedse aanvaller werd teruggefloten door arbiter Bas Nijhuis, die oordeelde dat AZ een vrije trap kreeg. Kort daarna lag het spel even stil voor een blessurebehandeling bij Karlsson. Drie minuten voor het rustsignaal kwam AZ alsnog op 3-0. De mee opgekomen linksback Milos Kerkez legde de bal panklaar voor Dani de Wit, die bij de tweede paal geheel vrijstaand in een leeg doel kon schieten. Een ongekende weelde dus voor AZ halverwege de tweede confrontatie met Vitesse om een Europees ticket.

Een eventuele comeback van Vitesse werd zeven minuten na rust definitief in de kiem gesmoord. Karlsson gaf met een pass van eigen helft een vrije doortocht aan Reinders. De uitblinkende middenvelder van AZ kon niet worden gestuit door Danilo Doekhi en schoot van net buiten de zestien de bal door de benen van de uitgekomen Houwen: 4-0. Halverwege de tweede helft kwam Zakaria Aboukhlal, vorige week nog de matchwinner in de halve finale tegen sc Heerenveen, binnen de lijnen als vervanger van Pavlidis. Luttele minuten daarna zag Hakon Evjen een hard schot van afstand maar net langs het doel van Houwen verdwijnen.

Wat een weelde voor @AZAlkmaar: Dani de Wit loopt de bal juichend binnen voor de 3-0 tegen Vitesse ??#azvit #deontknoping pic.twitter.com/UyImFq1VBp — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2022

Met nog een kwartier op de klok was het de beurt aan Karlsson om een doelpunt te maken. De Zweed krulde een vrije trap zeer fraai over de muur van Vitesse en langs de kansloze Houwen in de bovenhoek: 5-0. Riechedly Bazoer deed drie minuten later aan de andere kant hetzelfde als Karlsson, al was zijn benutte vrije trap onder de muur door en langs muurligger Evjen slechts een doekje voor het bloeden voor Vitesse. Het was het laatste wapenfeit van de middenvelder, die de Arnhemmers transfervrij gaat verlaten binnenkort. Drie minuten voor tijd wist invaller Marcus Steffen van bijna op de doellijn van AZ en voor een leeg doel over te koppen namens Vitesse. Een minuut voor het eindsignaal bepaalde de uitblinkende Karlsson de eindstand in Alkmaar op 6-1, waardoor AZ zich mag gaan opmaken voor een Europese tournee.

Vitesse zit halverwege zwaar in de problemen. Thomas Buitink had die problemen wat minder kunnen maken, maar miste deze reuzekans ????#azvit #deontknoping pic.twitter.com/7wbfCiMrLM — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2022

Over en sluiten voor @MijnVitesse... Tijjani Reijnders maakt uit de counter zijn tweede van de middag voor AZ ??#azvit #deontknoping pic.twitter.com/X8iQMi9LtM — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2022

Jesper Karlsson met de mooiste goal van de wedstrijd ??#azvit #deontknoping pic.twitter.com/VQt9rlcHSZ — ESPN NL (@ESPNnl) May 29, 2022