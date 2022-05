‘Feyenoord wil opnieuw om de tafel met transfervrije Riechedly Bazoer’

Zondag, 29 mei 2022 om 15:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:53

Feyenoord lijkt niet op te geven in de strijd om Riechedly Bazoer. Het doorgaans goed ingevoerde Twitter-account 1908.nl meldt zondag dat de Rotterdamse club van plan is om de gesprekken met het management van de middenvelder van Vitesse binnenkort te heropenen. Het was al enige tijd bekend dat Bazoer van plan is om de Arnhemse club met een transfervrije status te verlaten. Feyenoord hoeft dus geen transfersom voor hem neer te leggen.

Volgens bovengenoemd medium wil trainer Arne Slot zijn selectie voor komend seizoen graag versterken met Nederlandse spelers, waardoor onder meer Bazoer in beeld is in De Kuip. Feyenoord was afgelopen winterstop ook al in de markt voor de 25-jarige middenvelder, die zondag tegen AZ hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Vitesse speelt. Ondanks het jawoord van de speler werd geen definitief akkoord bereikt. Bazoer werd eerder ook al genoemd bij Benfica, terwijl ook clubs uit Frankrijk en Engeland hem met veel interesse volgen.

?????????????? ?? • #Feyenoord gaat op zeer korte termijn de gesprekken met kamp Bazoer hervatten. Arne Slot ziet zijn selectie graag versterkt worden met Nederlandse jongens. De [transfervrije] Riechedly Bazoer is en blijft één van deze targets. Let’s see what happens. ?? pic.twitter.com/r6xftYqVca — 1908.nl (@1908nl) May 29, 2022

Bazoer sprak donderdag na de 2-1 zege op AZ in de eerste wedstrijd van de finale van de play-offs om Europees voetbal over zijn nabije toekomst. "Ik heb een paar opties, maar dat kan ik nog niet vertellen. Dat ga ik na het seizoen namelijk doen", zei hij tegen SBS6. "Alles ligt nog open. Of het ook een club in Nederland kan zijn? Voor mijn gevoel moet het een stabiele ploeg zijn in een mooie competitie. Dat zoek ik een beetje, het perfecte plaatje", aldus Bazoer.