Ralf Rangnick kiest voor onmiddellijk vertrek bij Manchester United

Zondag, 29 mei 2022 om 15:32 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:44

Ralf Rangnick vertrekt per direct bij Manchester United, zo brengt de Engelse club zondag officieel naar buiten. De interim-manager, die na de komst van Erik ten Hag verder zou gaan als technisch adviseur op Old Trafford, is zelf tot dat besluit gekomen. Rangnick vindt zijn baan als bondscoach van Oostenrijk te veeleisend om dat te combineren met zijn werkzaamheden bij the Red Devils.

Rangnick bracht het nieuws over zijn vertrek zondag zelf naar buiten op een persconferentie van de Oostenrijkse nationale ploeg. Kort daarop heeft Manchester United een statement naar buiten gebracht over het einde van de samenwerking met de Duitser. "Wij willen Ralf bedanken voor zijn werk als interim-manager in de afgelopen zes maanden. Met wederzijds goedvinden richt Ralf zich vanaf heden puur en alleen op zijn nieuwe rol als bondscoach van Oostenrijk. Hierdoor zal hij niet doorgaan als technisch adviseur op Old Trafford. Wij wensen Ralf het allerbeste met het volgende hoofdstuk in zijn loopbaan."

Ralf Rangnick announces that he will not be staying on at United as a consultant.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) May 29, 2022

Rangnick werd begin december vorig jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. Wat volgde was een periode met zeer wisselende resultaten en de nodige kritiek op het spel van Manchester United. Rangnick zat vorige week zondag voor het laatst op de bank, toen met 1-0 werd verloren van Crystal Palace. Hij verlaat de club met de zesde plaats, waardoor Ten Hag volgend seizoen met zijn nieuwe werkgever in de Europa League speelt.