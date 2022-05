Waterreus: ‘Hij heeft er ondertussen een circus van gemaakt bij Oranje’

Zondag, 29 mei 2022 om 14:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:47

Ronald Waterreus stelt vraagtekens bij de rol van Frans Hoek als keeperstrainer van het Nederlands elftal. De voormalig doelman van onder meer PSV is van mening dat er geen logica zit in de keuze voor de keepers van Oranje in met name het afgelopen jaar. Voor de aankomende Nations League-duels zijn Jasper Cillessen, Tim Krul en Mark Flekken geselecteerd, al is nog niet duidelijk wie vrijdagavond onder de lat staat tegen de Belgen.

"En ondertussen heeft Frans Hoek er een circus van gemaakt", concludeert Waterreus in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International. "De reservekeeper van Ajax (Maarten Stekelenburg, red.) moest opeens weer bij de selectie. En als hij dan de eerste keeper van Ajax is en hij speelt de pannen van het dak, wordt hij niet geselecteerd. Daarna wordt Mark Flekken opgeroepen, maar toen het echt ergens om ging, mocht hij niet meedoen", aldus de verbaasde Waterreus, die zelf tot zeven interlands kwam in het Nederlands elftal.

Ronald Waterreus is niet gecharmeerd van de werkwijze van Frans Hoek bij Oranje.

Waterreus is duidelijk niet gecharmeerd van de werkwijze van Hoek bij Oranje. "Ik houd er niet zo van dat je jezelf belangrijker vindt dan de keepers. De man is even vergeten dat het om de keepers gaat en niet om de keeperstrainer. Nu valt het wel mee omdat er geen andere opties zijn, maar in die periode (in 2021, red.) was het echt lachwekkend." De voormalig sluitpost vindt tevens dat Flekken geen ontdekking is van Louis van Gaal en Hoek, want volgens hem had Patrick Lodewijks, voormalig keeperstrainer van Oranje onder Ronald Koeman, de keeper van SC Freiburg allang in de gaten. Die had Patrick honderd jaar geleden al gezien, alleen die loopt daar niet mee te koop."

"Patrick heeft volgens mij in de eerste cyclus van Ronald (Koeman, red.) een compleet plan gemaakt voor de keepers en de opleiding en dergelijke", haakt manager perszaken van PSV Thijs Slegers in. "Uiteindelijk gaat Koeman weg en was er voor Patrick blijkbaar geen plaats meer. En gaat dat plan dus ook niet meer door. Dan komt Koeman terug en dan denk ik: komt dat plan dan weer uit de la?", vraagt Slegers zich hardop af. Overigens keert Lodewijks per 1 januari 2023 terug bij Oranje, als onderdeel van de technische staf van Koeman.