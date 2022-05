Jasper Cillessen gaat niet naar PSV; Hendrik Van Crombrugge nu in beeld

Zondag, 29 mei 2022 om 12:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:34

PSV ziet toch af van de mogelijkheid om Jasper Cillessen naar Eindhoven te halen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Noord-Brabanders hebben de 33-jarige doelman van Valencia gepolst, maar vinden het risico gezien zijn fysieke gesteldheid toch te groot. Hendrik Van Crombrugge, de 29-jarige doelman van Anderlecht, staat volgens het regionale dagblad wél 'op de lijst'.

Nu Yvon Mvogo terugkeert naar RB Leipzig heeft PSV alleen Joël Drommel als serieuze optie onder de lat. Duidelijk is dat de Eindhovenaren moeite hebben om een nieuwe geschikte keeper te vinden, omdat er simpelweg weinig opties zijn die aan de eisen voldoen. Cillessen beschikt in de ogen van PSV weliswaar over de gewenste kwaliteiten, is Nederlands en ligt bovendien nog maar één seizoen vast in Valencia, maar kwakkelt al jaren met blessures. Dit kalenderjaar stond de goalie twee maanden buitenspel door een kuitblessure en wist zijn plek als nummer één in de sinaasappelstad vooralsnog niet terug te winnen.

Van Crombrugge is een van de keepers die PSV als optie beschouwt. De Belgische keeper speelt al zijn hele leven in eigen land en is sinds drie seizoenen de eerste keus van Anderlecht. Daarvoor kwam Van Crombrugge zes jaar uit voor Eupen, dat hem op jonge leeftijd ontdekte bij Sint-Truiden. In oktober 2020 debuteerde Van Crombrugge voor het Belgische nationale elftal. Bij dat ene optreden bleef het voorlopig.

Net als vorig jaar begint PSV het komende seizoen met cruciale wedstrijden in de voorronde van de Champions League. Het is voor de Eindhovenaren daarom van groot belang om de selectie voor de nieuwe voetbaljaargang zo snel mogelijk op orde te hebben. PSV heeft na het vertrek van Eran Zahavi ook dringend behoefte aan een spits. Alles wordt momenteel in het werk gesteld om Luuk de Jong over te nemen van Sevilla, voegt Voetbal International toe. Mocht dat niet snel genoeg gaan, dan schakelt PSV door naar 'een van de goede alternatieven op de shortlist'.