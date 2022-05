Andy Robertson schetst wanorganisatie: ‘Ze zeiden dat míjn ticket fake is!’

Zondag, 29 mei 2022 om 11:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:34

De organisatie van de finale van de Champions League zaterdagavond in het Stade de France in Parijs lijkt aan alle kanten te hebben tekortgeschoten. De UEFA claimt dat de totale chaos voorafgaand, tijdens én na de wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid (0-1) werd veroorzaakt doordat mensen met valse kaarten naar binnen wilden komen. Andy Robertson maakte na afloop duidelijk dat er veel meer aan de hand was. "Een vriend van mij mocht niet naar binnen, omdat zijn kaartje vals zou zijn... Nou, ik kan je verzekeren dat dat niet zo was, want ik had dat geregeld", aldus de linksback van Liverpool tegenover Sky Sports.

Volgens de UEFA probeerden duizenden supporters zonder kaartje zaterdagavond het Stade de France te betreden. Het leidde ertoe dat de aftrap van de finale 36 minuten werd uitgesteld. Ondertussen mochten sommige fans met een echt kaartje het stadion niet in en werd door de politie ook traangas gespoten richting onschuldige mensen. Robertson had kaarten voor zijn vrienden geregeld en wist daarom zeker dat die legitiem waren. "De organisatie is duidelijk niet goed", aldus de verdediger van Liverpool.

??? "Somebody told one of my mates he's got a fake ticket..."#LFC Andy Robertson says the Champions League final was 'not well organised' ?? pic.twitter.com/oIalnkN9Rf — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 29, 2022

"Traangas dat op mensen werd gespoten, het is onaanvaardbaar", vervolgt de verliezend finalist. "Het was verschrikkelijk voor onze fans en alle families die het ook hebben meegemaakt. Het was geen leuke ervaring, geen mooie finale om bij te zijn. De Champions League zou een feest moeten zijn, maar dat was het niet." De finale zou eigenlijk in Sint-Petersburg worden gehouden, maar werd door de Russische invasie in Oekraïne naar Parijs verplaatst.

Daardoor hadden de Franse autoriteiten slechts drie maanden om zich voor te bereiden, terwijl dat normaal gesproken anderhalf jaar is. "Natuurlijk zou de finale hier eigenlijk niet zijn, en ik weet niet of de voorbereidingen goed genoeg waren, maar ik weet wel zeker dat de komende dagen een gerechtelijk onderzoek zal worden gestart." Liverpool vroeg de UEFA zaterdag middels een statement al om een officieel onderzoek.

I’m not sure it’s possible to have a more poorly organised event if you tried. Absolutely shambolic and dangerous. @UEFAcom — Gary Lineker ???? (@GaryLineker) May 28, 2022

Ook Gary Lineker was zaterdagavond in Parijs. "Het is onmogelijk om het stadion binnen te komen", tweette de oud-spits en presentator van de BBC vlak voor de wedstrijd. "Dit blijkt erg gevaarlijk. Absoluut bloedbad." Een uur later voegde Lineker daaraan toe: "Ik weet niet of het mogelijk is om een slechter georganiseerd evenement te hebben als je het zou proberen. UEFA, dit is totaal chaotisch en gevaarlijk."

Er klinkt ook veel kritiek op de wijze waarop zaterdagavond in het Stade de France werd uitgelegd waarom de wedstrijd vertraagd was. "Ze hebben zojuist op de grote schermen een extra vertraging van 15 minuten aangekondigd 'vanwege de late aankomst van fans'", tweet Lineker. "Complete bullshit."