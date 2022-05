Dessers laat zich zien bij Nigeriaans basisdebuut; bijrol voor Álvarez en Gutí

Cyriel Dessers heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn basisdebuut gemaakt voor het Nigeriaanse nationale elftal. De 27-jarige spits van Feyenoord liet zich met zijn eerste doelpunt voor zijn moederland direct gelden. Nigeria ging even later door een eigen treffer van ex-FC Dordrecht-verdediger William Troost-Ekong alsnog onderuit: 2-1 voor Mexico. Edson Álvarez en Érick Gutiérrez van respectievelijk Ajax en PSV vielen kort in bij de Mexicanen.

Mexico en Nigeria troffen elkaar in de Nederlandse nacht vriendschappelijk op Amerikaanse bodem, in het AT&T Stadium in Dallas. Het was voor Dessers anderhalf jaar geleden dat hij voor Nigeria had gespeeld, nadat hij in oktober 2020 zijn debuut maakte als invaller. Het zal een flinke opsteker zijn geweest voor de aanvaller om beloond te worden voor zijn uitstekende seizoen bij Feyenoord, nadat hij niet in aanmerking kwam voor een uitnodiging voor de Afrika Cup eerder dit jaar. Dessers profiteerde nu van de afwezigheid van zijn grote concurrenten, onder wie Victor Osimhen (Napoli), Taiwo Awoniyi (Union Berlin), Samuel Chukwueze (Villarreal) en Kelechi Iheanacho (Leicester City).

Bij Mexico speelde aanvoerder Andrés Guardado zijn 174ste interland. Daarmee is de 35-jarige ex-middenvelder van PSV hard op weg om het aantal van Claudio Suárez (177 interlands tussen 1992 en 2006) te evenaren en recordinternational van Mexico te worden. Het Midden-Amerikaanse land nam tegen Nigeria vroeg de leiding via Santiago Giménez, die zijn intikker via de kluts met doelman Francis Uzoho gelukkig zag binnen rollen: 1-0.

Nigeria oogde in de eerste helft kansloos en kwam zelfs niet tot een doelpoging. Het was dan ook enigszins verrassend dat Dessers negen minuten na rust gelijkmaakte. De door Feyenoord gehuurde spits kopte een voorzet vanaf links slim naar de grond en had geluk dat doelman Rodolfo Cota slechts grabbelde naar de niet onhoudbare bal: 1-1. Troost-Ekong verpestte het feestje voor Dessers twee minuten later met een ongelukkig eigen doelpunt. De in Haarlem geboren verdediger schoot een lage voorzet van Jesús Gallardo achter zijn eigen keeper: 2-1.