Courtois haalt uit: ‘Ik vind dat ik niet genoeg respect krijg, vooral dáár niet’

Zondag, 29 mei 2022 om 09:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:36

Thibaut Courtois maakte zaterdag direct na het winnen van de Champions League van de gelegenheid gebruik om zijn gram te halen. De dertigjarige doelman van Real Madrid, met negen reddingen de absolute uitblinker in de finale tegen Liverpool (0-1), vindt dat hem meer waardering toekomt dan hij krijgt. "Ik vind dat ik niet genoeg respect krijgt, vooral niet in Engeland", aldus Courtois tegenover BT Sport.

De Belgische keeper won voor het eerst in zijn carrière de Champions League. "Ik zei tijdens de persconferentie al dat als Real Madrid een finale speelt, dan winnen we", aldus de sluitpost, die uitgeroepen werd tot Man of the Match. "Ik sta aan de goede kant van de geschiedenis. Ik zag veel tweets over mij dat ik vandaag vernederd zou worden. Maar het was andersom, denk ik."

"Today I needed to win a final for my career, for all the hard work, to put some respect on my name, because I don't think I get enough respect. Especially in England." ?? Put respect on Thibaut Courtois' name ?? ?? @TheDesKelly | #UCLfinal pic.twitter.com/YHhlO5lELZ — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 28, 2022

Courtois zegt dat hij de zege van het belangrijkste clubtoernooi ook nodig had. "Vandaag moest ik een finale winnen voor mijn carrière en al mijn harde werk. En ook om wat respect te verdienen, want dat krijg ik eigenlijk niet genoeg, vooral niet in Engeland." Courtois voelde zich tijdens zijn vier seizoenen onder de lat bij Chelsea blijkbaar tekortgedaan. "Ik kreeg veel kritiek. Zelfs na een geweldig seizoen zeiden ze dat ik niet goed genoeg was, of whatever. Ik denk dat ik vandaag een geweldige wedstrijd heb gespeeld en het verschil heb gemaakt. We hadden één kans en die maakten we", doelt hij op de rake intikker van Vinícius Júnior.

Met enkele fabelachtige reddingen ontpopte Courtois zich tot de held van Real Madrid. "Ik ben gewoon heel trots op het team. We hebben volgehouden en op de momenten dat ze me nodig hadden, stond ik er." Courtois zegt dat Real de beste clubs ter wereld heeft verslagen. "Manchester City en Liverpool waren ongelooflijk dit seizoen en streden tot het eind in de Premier League."