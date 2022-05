Toni Kroos loopt zwaar geïrriteerd weg na ‘twee scheiß vragen’: ‘Echt slecht!’

Zondag, 29 mei 2022 om 08:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 09:10

Toni Kroos raakte zaterdagavond direct na het winnen van de finale van de Champions League geïrriteerd over de vragen die hij kreeg van de Duitse ZDF. De middenvelder van Real Madrid had na de winst tegen Liverpool (0-1) geen trek in de 'scheiß' vragen en liep geïrriteerd weg. "Je begint met twee negatieve vragen... Dan weet ik meteen dat je uit Duitsland komt", aldus Kroos.

Kroos won zaterdag voor de vijfde keer in zijn carrière de Champions League, maar aan het interview dat de 32-jarige middenvelder gaf aan de Duitse publieke televisieomroep was dat niet af te zien. Kroos begon nog te zeggen hoe gelukkig hij was dat voor het eerst al zijn drie kinderen bij de gewonnen finale konden zijn, maar het gesprek begon stroef te lopen bij de vraag of het gezien het spelverloop niet vanzelfsprekend was dat Real won. Na een paar zuchten zei de Duitse middenvelder: "Wat is vanzelfsprekend? De Champions League winnen is niet vanzelfsprekend. We hebben een geweldig gevecht geleverd en wisten dat Liverpool een fantastisch team heeft. Wat is dan vanzelfsprekend? We hebben gewonnen, klaar."

De irritatie bij Kroos spatte na die vraag al van het beeld, maar werd nog verder vergroot toen de verslaggever kwam met de vraag of het een verrassing was dat Real het moeilijk had met Liverpool. "Je hebt negentig minuten de tijd gehad om verstandige vragen te bedenken... en dan stel je met deze twee 'scheiß' vragen? Dat is waanzin. Natuurlijk heb je het soms moeilijk tegen een ploeg als Liverpool. Wat is dat voor vraag? We spelen niet in de groepsfase, dit was de finale van de Champions League."

De verslaggever probeerde het gesprek nog vlot te trekken, maar Kroos was er helemaal klaar mee. "Laat maar, ik ga liever weg." De middenvelder van Real kwam dezelfde verslaggever enkele ogenblikken later weer tegen en liet zijn frustratie de vrije loop. "Echt slecht, echt slecht. Echt waar. Je stelt meteen twee negatieve vragen, daaraan merk ik meteen dat je uit Duitsland komt." Kroos maakte overigens op dezelfde avond tegenover GOAL bekend nog twee jaar bij Real te willen blijven. De routinier speelt al sinds 2014 voor de Koninklijke en staat op 364 officiële duels (25 goals en 83 assists).