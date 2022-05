Dirk Kuijt meldt directe betrokkenheid familie bij traangasrel rond CL-finale

Zondag, 29 mei 2022 om 00:47 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:50

De familie van Dirk Kuijt was betrokken bij de onrustige situatie rond het Stade de France. Direct na afloop van de door Real Madrid gewonnen Champions League-finale vertelt de analyticus voor de camera van RTL 7 dat onder meer zijn zoon pepperspray in de ogen heeft gekregen. Voorafgaand en tijdens de wedstrijd in Parijs tussen Liverpool en Real Madrid werd het erg onrustig rond het stadion, daar grote groepen fans zonder kaarten het stadion in probeerde te komen.

“Wat ik heb meegekregen van het gedoe voor de wedstrijd? Nou, ik kreeg heel veel mee”, vertelt Kuijt. “Mijn zoon en mijn familie hadden van Liverpool kaarten gekregen voor de wedstrijd en die zaten middenin de ellende. Zij hebben pepperspray in de ogen gekregen, dus dat was niet fijn. Maar uiteindelijk heb ik ze snel naar me toe kunnen halen en hebben we de wedstrijd nog kunnen kijken. Om 21.00 uur stonden er nog duizenden Liverpool-supporters buiten, dus de controle werd gewoon verloren bij de ingang.”

Dirk Kuyt over de problemen rond het stadion: "Mijn familie zat midden in de ellende, ze kregen ook pepperspray in hun ogen" #UCL #LIVRMA pic.twitter.com/Wp3OBSnyX0 — VTBL ? (@vtbl) May 28, 2022

De Franse politie heeft rondom de Champions League-finale tussen Liverpool en Real Madrid (0-1) traangas gespoten in de ogen van onschuldige Liverpool-fans die een geldig ticket voor de wedstrijd hadden. In aanloop naar de finale hing er een chaotische sfeer rondom het Stade de France in Saint-Denis, waardoor de finale niet om 21.00 uur, maar om 21.36 uur van start ging. Zowel Liverpool als de UEFA heeft een statement uitgebracht naar aanleiding van de ontstane chaos.

De Europese voetbalbond geeft als verklaring dat vele Liverpool-supporters het stadion probeerden binnen te dringen met neppe kaartjes. “In aanloop naar de wedstrijd werden de poorten voor het Liverpool-deel geblokkeerd door duizenden fans die fake tickets hadden gekocht”, zo valt in het statement van de UEFA te lezen. “Deze tickets werkten niet. Hierna ontstond er een chaotische situatie, waarbij de fans naar binnen probeerden te komen. We hebben de aftrap met 35 minuten uitgesteld, om zoveel mogelijk supporters met een geldig ticket naar binnen te krijgen.”

NOW - Chaotic scenes in Paris: Champions League final kick-off delayed. Police clash with fans trying to get into the stadium.pic.twitter.com/vpdEs2g3RG — Disclose.tv (@disclosetv) May 28, 2022

Liverpool reageerde tijdens de verloren Champions League-finale tegen Real Madrid (0-1) al op de ontstane chaos. “We zijn diep teleurgesteld over de moeilijkheden bij de ingangen en de afwezigheid van de beveiliging”, schreven the Reds. “Dit is de allergrootste wedstrijd in het Europese voetbal en supporters horen niet de ervaringen te beleven die ze hier beleefd hebben. We hebben officieel verzocht om een formeel onderzoek in te stellen naar de oorzaken van deze onaanvaardbare problemen.”