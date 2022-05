Rancuneuze Real Madrid-fans pakken Kylian Mbappé aan in straten van Parijs

Zaterdag, 28 mei 2022 om 19:41 • Mart van Mourik

De fans van Real Madrid zijn de beledigende leuzen van Paris Saint-Germain-supporters nog niet vergeten. Nadat de contractverlenging van Kylian Mbappé publiekelijk bekendgemaakt werd, zongen de aanhangers op het Parc des Princes spottend richting Real Madrid. Nu de fans van de Koninklijke aanwezig zijn in Parijs voor de Champions League-finale, kaatst men de bal terug.

“Puta Madrid, Puta Madrid”, werd er tijdens de laatste speelronde van de Ligue 1 gezongen in het stadion in Parijs. Het leidde tot veel frustratie bij de aanhangers van Real Madrid, niet in de laatste plaats omdat Mbappé zelf moest glimlachen toen de toeschouwers bij het duel tussen PSG en FC Metz (5-0) de beledigende woorden scandeerden. Nu de Madridistas terug zijn in Parijs voor de confrontatie met Liverpool in de eindstrijd van de Champions League, wordt er zoals verwacht gereageerd.

?? Madridistas se acuerdan de uno que no ha querido vestir la camiseta blanca



?? @millangenzor pic.twitter.com/ikBNyQ9Iwc — Tiempo de Juego (@tjcope) May 28, 2022

Enkele uren voorafgaand aan de aftrap vieren aanhangers van Real Madrid al feest in de Parijse straten. In de aanloop naar de finale, die om 21.00 uur van start gaat, sneren de fans naar Mbappé. “Puta Mbappé, Puta Mbappé”, zo blijkt uit de beelden die in handen zijn van COPE. Vooralsnog is het niet bekend of het tot een reactie heeft geleid in de Franse hoofdstad.

Afgelopen week leek Real Madrid nog op poleposition te liggen om Mbappé binnen te halen, maar het laatste contractvoorstel van PSG deed de 48-voudig Frans international toch besluiten om bij zijn huidige club te blijven. De landskampioen was bereid om ver te gaan voor zijn sterspeler. Le Parisien meldde onlangs dat hij tegen een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van honderd miljoen euro voor twee seizoenen kon bijtekenen. Het voorstel van PSG klonk Mbappé vertrouwder in de oren dan dat van Real, wat voor hem de doorslag gaf.