Real Madrid is Liverpool voor en maakt elf namen voor CL-finale al bekend

Zaterdag, 28 mei 2022 om 18:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:01

Carlo Ancelotti heeft de opstelling van Real Madrid voor de Champions League-finale tegen Liverpool - volgens traditie - vroeg bekendgemaakt. De oefenmeester kan beschikken over David Alaba, die na blessureleed terugkeert in de basiself. Ancelotti kiest verder voor de vertrouwde namen. Zo krijgt Federico Valverde de voorkeur boven Rodrygo. Het duel in Parijs begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Fransman Clément Turpin.

Alaba miste de laatste wedstrijden van Real wegens een spierblessure, maar de Oostenrijkse verdediger liet net als Ancelotti in aanloop naar de Champions League-finale weten dat hij fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen. Alaba wordt in de verdediging vergezeld door Dani Carvajal, Éder Militão en Ferland Mendy, terwijl Thibaut Courtois het Madrileense doel verdedigt.

Op het middenveld kiest Ancelotti voor Toni Kroos, Casemiro en Luka Modric. In de voorhoede mogen de basisplaatsen voor Vinícius Júnior en Karim Benzema geen verrassing heten. Op rechts krijgt Valverde de voorkeur boven Rodrygo, die belangrijk was met twee treffers tijdens de return in de halve finale tegen Manchester City (3-1). Ancelotti koos tijdens vijf van de zes knockout-wedstrijden ook al voor Vaverde, mede vanwege diens verdedigende kwaliteiten.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro; Valverde, Modric, Vinícius Jr; Benzema.