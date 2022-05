De Bruyne legt in aanloop naar België - Nederland bom onder Nations League

Zaterdag, 28 mei 2022 om 17:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:25

Kevin De Bruyne kijkt niet uit naar de aankomende Nations League-duels. In gesprek met Het Laatste Nieuws spreekt de aanvallende middenvelder zijn ergernis uit over de geplande duels in de komende periode, daar hij reeds een lang seizoen achter de rug heeft. Komende vrijdag treft België het Nederlands elftal, maar De Bruyne hecht weinig aan die ontmoeting.

“Voor mij is de Nations League onbelangrijk. We moeten die wedstrijden spelen, maar het is een soort oefencampagne”, vertelt De Bruyne, die in elf dagen tijd maar liefst vier interlands moet afwerken. “Iedereen heeft een heel zwaar seizoen gehad. Zodra we op het veld staan, doen we wat we moeten doen. Dan wil ik winnen. Voor de rest heb ik er niet veel over te zeggen.” Hoewel De Bruyne zich inhoudt, laat hij doorschemeren niet tevreden te zijn met het geringe aantal vakantiedagen dat men krijgt.

“Wij hebben er niets over te zeggen. Als spelers kunnen we praten over vakantie of rust, maar we hebben geen zeggenschap. We volgen wat we moeten doen en dat is het. We hebben per twaalf maanden iets meer dan drie weken vakantie. De mensen van buitenaf begrijpen niet hoe een speler zich na een seizoen voelt. Dat hoeft ook niet, uiteindelijk verandert het toch niet. Het heeft ook geen nut om er iets over te zeggen. Er verandert toch niets”, besluit De Bruyne.

België treft in Groep 4 van League A naast Oranje ook Wales en Polen. Na de thuiswedstrijd tegen Oranje wacht er vijf dagen later een ontmoeting met Polen in het Koning Boudewijnstadion. Op zaterdag 11 juni gaan de Rode Duivels op bezoek bij Wales, terwijl de huidige interlandperiode besloten wordt met een uitduel met Polen op dinsdag 14 juni. In september komt de Nations League-campagne ten einde met de returns tegen Wales en Nederland.