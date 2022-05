PSG laat langgekoesterde droom van Mbappé uitkomen: ‘Een grote ja!’

Zaterdag, 28 mei 2022 om 16:27 • Jeroen van Poppel

Kylian Mbappé zou zomaar het boegbeeld van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs kunnen worden. Volgens de Franse Minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, heeft de steraanvaller ditmaal toestemming van Paris Saint-Germain om zijn olympische droom in vervulling te laten gaan. "Dat is een ja in hoofdletters", aldus de minister tegenover RMC Sport.

Mbappé gaf contractonderhandelingen op het hoogste voetbalniveau dit jaar een nieuwe dimensie door Real Madrid en PSG tegen elkaar uit te spelen. De 23-jarige aanvaller besloot op het allerlaatste moment tóch in Parijs te blijven, maar niet voordat hij (naast een enorm salaris, een recordtekensom en buitengewone portretrechten) de Olympische Spelen van 2024 had besproken met de eigenaren uit Qatar. PSG blokkeerde vorig jaar de deelname van Mbappé aan de uitgestelde Spelen van Tokio, maar heeft volgens minister Oudéa-Castéra nu toestemming moeten geven.

"Het toernooi in eigen land is voor Mbappé zo belangrijk, dat hij het heeft besproken met PSG", stelt Oudéa-Castéra. Omdat de Olympische Spelen in augustus zijn missen voetballers die deelnemen het begin van het seizoen op clubniveau, maar PSG kan daar mee leven. "De club heeft daar geen problemen mee en is niet tegen, maar vóór de Olympische Spelen.." Mbappé zal dan als een van de drie dispensatiespelers mee kunnen naar het landentoernooi op de Spelen, dat verder voor spelers onder 21 jaar is.

Oudéa-Castéra straalt van geluk als ze vertelt over de deelname van Mbappé. "Op het veld staan, spelen op onze prachtige locaties in verschillende steden in Frankrijk, met zoveel historische waarde in het voetbal, zijn land vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in 2024... Hij heeft er altijd van gedroomd en hij zal zovelen van ons doen dromen. Dat is dus een grote ja in hoofdletters", aldus de minister, die zich de ophef over het enorme contract kan voorstellen. "Het zijn enorme bedragen, maar aan de andere kant