‘Bij Ajax zat ik naast Huntelaar, topgozer! Ik noemde hem trainer, hij mij zoon’

Zaterdag, 28 mei 2022 om 14:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:21

Lassina Traoré kijkt met een heel positief gevoel terug op zijn samenwerking met Klaas-Jan Huntelaar. De 21-jarige spits van Shakhtar Donetsk leerde bij Ajax de kneepjes van het vak van de voormalig topschutter en bouwde een bijzondere relatie met hem op. "We zaten naast elkaar in de kleedkamer. Hij noemde mij altijd zijn zoon en ik noemde hem altijd trainer. Hij is écht een topgozer", zegt Traoré tegenover Voetbal International.

Het weekblad zocht de voormalig Ajacied op in Amsterdam, waar de Burkinees werkt aan het herstel van zijn zware knieblessure. De centrumspits werd door Ajax in 2019 overgenomen van toenmalig satellietclub Ajax Cape Town (die nu overigens Cape Town Spurs FC heet) en leerde in de twee jaar die volgden veel van Huntelaar. Laatstgenoemde moest het in zijn laatste periode bij Ajax doen met invalbeurten, maar maakte daarin toch veel indruk op zijn jongere positiegenoot. "Ik vroeg hem hoe hij toch steeds scoorde in die korte tijd", vertelt Traoré.

Een belangrijke tip die Huntelaar daarover gaf was om je als spits niet te focussen op de tegenstander en ruimte, maar vooral op de bal. Traoré zegt die tip voor altijd mee te nemen in de rest van zijn loopbaan, die hij vorig jaar zomer verder zette bij Shakhtar. In Oekraïne begon de Afrikaan ijzersterk, maar het ging vroeg in het seizoen mis in duel met Denzel Dumfries. De rechtsback van Internazionale torpedeerde Traoré toen de aanvaller een bal wilde aannemen, een afgescheurde kruisband tot gevolg. "Ik voelde helemaal geen pijn", herinnert Traoré zich. "Alleen mijn knie zag er raar uit, toen wist ik direct dat het goed mis was."

Traoré is niet kwaad op Dumfries. "Ik begreep ook dat Dumfries na de wedstrijd naar de kleedkamer is gekomen om zijn excuses aan te bieden. Hij heeft ook zijn wedstrijdshirt voor me achtergelaten. Dat vond ik echt heel erg aardig van hem." Traoré keerde terug in Amsterdam om aan zijn herstel te werken, een traject dat bijna voltooid is. Zijn sportieve toekomst bij Shakhtar werd door de situatie in Oekraïne ondertussen onzeker. "Ik hoop dat de oorlog snel voorbij is en ik kan terugkeren naar Oekraïne", aldus Traoré, die drie weken voor het uitbreken van de de oorlog het laatst in het land was. "Toen ik wakker werd, had ik ongelooflijk veel berichten. Iedereen vroeg waar ik was. Ik was bang en keek direct naar het nieuws. Ik was compleet in shock."