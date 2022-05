Drie emoji's vormen duidelijk statement over ontbreken in Oranje-selectie

Zaterdag, 28 mei 2022 om 13:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:59

Patrick van Aanholt lijkt zich niet te kunnen vinden in de selectie van het Nederlands elftal. De 31-jarige linksback van Galatasaray maakt op het officiële Instagram-account van de KNVB, waar de selectie werd gepost, een statement door met drie 'rolling on the floor laughing'-emoji's te reageren.

Van Aanholt had misschien gehoopt op een uitnodiging, nu Van Gaal de komende interlandperiode in juni gaat gebruiken om spelers te testen voor het WK. De bondscoach zorgde voor een grote verrassing door Bruno Martins Indi (AZ), Vincent Janssen (CF Monterrey) en Jerdy Schouten (Bologna) op te roepen, maar Van Aanholt viste dus achter het net. Op zijn positie krijgen Daley Blind (Ajax) en Tyrell Malacia (Feyenoord) de voorkeur. Van Aanholt was in het zojuist afgelopen seizoen bij Galatasaray onbetwist basisspeler en speelde liefst 47 officiële wedstrijden (3 goals en 3 assists).

In het tijdperk-Van Gaal, dat afgelopen augustus intrad, werd Van Aanholt overigens nog geen enkele keer werd uitgenodigd. Afgelopen zomer was hij er op het EK wél bij onder Frank de Boer. Van Aanholt begon de voorbereiding daarop met invalbeurten en speelde Owen Wijndal verrassend uit de basis. Zo startte Van Aanholt in alle vier de wedstrijden die Oranje uiteindelijk speelde op het Europees kampioenschap.