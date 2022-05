Droomtransfer Noa Lang van ruim 20 miljoen euro nu heel dichtbij

Zaterdag, 28 mei 2022 om 12:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:19

De overgang van Noa Lang naar AC Milan is weer een stukje dichterbij gekomen. Volgens La Gazzetta dello Sport is er namelijk een akkoord bereikt met het management van de aanvaller van Club Brugge, bestaande uit vader Jeffrey Lang en zaakwaarnemer Bart Baving. Brugge verlangt minstens 22 miljoen euro voor de 22-jarige Nederlander, die nog drie seizoenen vastligt bij de Belgisch kampioen.

Lang senior en Baving hadden volgens bovengenoemde Italiaanse krant woensdag een tweede ontmoeting met Milan-directeuren Paolo Maldini en Frederic Massara. Beide partijen spraken elkaar voor de eerste keer in februari. Voor Lang, die naar verluidt dolgraag wil tekenen bij de kersverse kampioen van de Serie A, ligt in het San Siro een vijfjarig contract klaar. De Brugge-speler moet nog wel even geduld betrachten voordat hij kan tekenen, daar Milan momenteel in een overname zit en nog niet bekend is wie bevoegd is om te tekenen namens de grootmacht.

Maldini en Massara hopen volgens La Gazzetta dello Sport dat de vraagprijs van 22 miljoen euro die Brugge hanteert in de komende tijd wat zal zakken. De krant gaat tevens in op de positie die Lang zal gaan bekleden. Hij komt in aanmerking voor de positie van aanvallende middenvelder kort achter de spitsen, een positie die aan het begin van vorig seizoen was ingeruimd voor Brahim Díaz. In de laatste paar duels van de afgelopen jaargang werd die plek ingenomen door Rade Krunic. Lang wordt door Milan in ieder geval gezien als een speler die op alle drie aanvallende posities achter aanvalsleider Olivier Giroud uit de voeten kan.

Het Nieuwsblad bracht onlangs naar buiten dat Brugge wil meewerken aan een zomers vertrek van Lang, die een duidelijke voorkeur heeft voor Milan als zijn volgende club. Hij had vorige zomer al zijn zinnen gezet op een overstap, maar werd overtuigd te blijven door de Champions League-deelname van Club. Na twee seizoenen in België besluit de drievoudig Oranje-international nu alsnog de deur achter zich dicht te trekken. Lang sloot het seizoen af met 9 treffers en 15 assists in 48 duels in alle competities namens Brugge. De door Milan begeerde vleugelaanvaller werd vrijdag door Louis van Gaal opgenomen in de definitieve selectie van Oranje voor de aankomende Nations League-wedstrijden. Mogelijk krijgt hij vrijdag speeltijd in het treffen met België.