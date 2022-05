Van der Gijp verbijsterd over lofzang Ten Hag: ‘Dat kan je toch niet zeggen?’

Zaterdag, 28 mei 2022 om 11:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:58

René van der Gijp luisterde onlangs met verbazing naar de lofzang van Erik ten Hag op Harry Maguire. Volgens de nieuwe manager van Manchester United heeft de vaak bekritiseerde centrumverdediger juist een heel goed seizoen achter de rug. Van der Gijp keek vrijdagavond in Vandaag Inside op voor hem kenmerkende wijze terug op de lovende woorden van Ten Hag over Maguire.

"Heeft die Ten Hag, ik zit weleens te luisteren. Die heeft geen tv, denk ik", opende Van der Gijp met een kwinkslag het item over de nieuwe keuzeheer van Manchester United. "Heeft die een tv, denk jij?", vroeg hij vervolgens aan tafelgenoot Hélène Hendriks. "Want ik hoorde hem zeggen dat die Harry Maguire een heel goed seizoen gespeeld heeft. Toen dacht ik bij mezelf: die heeft bijna alles verkeerd gedaan dit seizoen. Dat kan je toch niet zeggen dan? Dan hoef je toch al niet meer naar zo iemand te luisteren? Als zo iemand dan zegt: 'die Harry Maguire, die is gewoon aan een verschrikkelijk goed seizoen bezig dit jaar'", zette de analist vraagtekens bij de uitspraak van Ten Hag.

Johan Derksen mengde zich vervolgens ook in de discussie over Maguire. "Het Engelse voetbal is nog het enige topvoetbal in de wereld waar dat soort houten paarden in het centrum staan." Van der Gijp haakte gelijk in: "Ja maar Johan, hij (Maguire, red.) heeft zoveel kritiek gehad, hij is zijn basisplaats in het Engelse elftal kwijtgeraakt. En dan gaat Ten Hag zeggen dat hij lekker getikt heeft dit jaar. Kom op." Derksen snapt wel dat Ten Hag zijn spelers niet gelijk openlijk gaat afvallen. "Ik begrijp wel dat je als nieuwe trainer die man niet afbrandt." Van der Gijp voegde daar tot slot nog wat aan toe: "Je kunt niet zeggen 'wat een zaadspeler is dat', maar zeg dan maar niks. Zeg niet dat hij aan een goed seizoen bezig is."

Ten Hag nam het tijdens zijn presentatie bij Manchester United afgelopen week openlijk op voor Maguire. "Volgend seizoen is weer een ander verhaal. Maar ik denk dat hij het afgelopen seizoen geweldig heeft gedaan. Het is een geweldige speler die al veel heeft bereikt in zijn loopbaan. Harry heeft een grote bijdrage geleverd aan Manchester United en ik kijk uit naar onze samenwerking", aldus de nieuwe manager van the Red Devils.

René van der Gijp snapt niet waarom Erik ten Hag lovend is over Harry Maguire.