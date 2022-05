‘Ten Hag vervolgt zoektocht en richt zijn pijlen op lieveling van Tuchel’

Zaterdag, 28 mei 2022 om 11:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:28

Erik ten Hag is druk bezig met het versterken van het middenveld van Manchester United. The Guardian pakt zaterdag uit met het verhaal dat de nieuwe manager zijn pijlen richt op N'Golo Kante, die voor zijn laatste contractjaar staat bij Chelsea. Het is afwachten of de Londense club de door blessures geplaagde middenvelder deze zomer wil laten gaan. Manager Thomas Tuchel vergeleek hem onlangs nog met onder meer Virgil van Dijk, Mohamed Salah en Kevin De Bruyne.

Het is niet bekend welk bedrag Manchester United wil reserveren voor Kante en of de speler zelf oren heeft naar een overstap richting de nummer zes in de Premier League van afgelopen seizoen. Het is mogelijk dat Chelsea hem deze zomer verkoopt, om zo te voorkomen dat hij over een jaar gratis de deur uitloopt. The Guardian meldt echter dat Tuchel bij de renovatie van zijn middenveld eerder denkt aan het verkopen van Jorginho. De Braziliaanse middenvelder zou op het lijstje staan van Juventus.

De invulling van het middenveld lijkt dus een belangrijk issue te zijn voor Ten Hag, ESPN bracht vrijdag naar buiten dat Frenkie de Jong zijn eerste aankoop voor aankomend seizoen moet worden. Barcelona zou om en nabij de negentig miljoen euro willen overhouden aan de eventuele verkoop van de Nederlander. Ten Hag werkte bij Ajax al enige tijd samen met De Jong, die in Barcelona beschikt over een contract dat nog vier seizoenen doorloopt. Declan Rice is eveneens genoemd als mogelijke aanwinst, maar de middenvelder van West Ham United lijkt voorlopig te duur te zijn.

Tuchel stak onlangs nog de loftrompet over Kante, die afgelopen seizoen van de ene in de andere blessure viel. "N'Golo is onze Mohamed Salah, onze Virgil van Dijk en onze Kevin De Bruyne. Zo'n type speler is hij gewoon. Hij is onze Neymar en onze Kylian Mbappé, de speler die echt het verschil maakt. Maar als hij slechts veertig procent van de tijd beschikbaar is, dan heb je een groot probleem", verwees Tuchel na het thuisduel met Leicester City (1-1) naar de blessuregevoeligheid van de 31-jarige Kante.