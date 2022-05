‘Supporters van Feyenoord zeggen: we zouden je graag als pinchhitter zien’

Zaterdag, 28 mei 2022

Thomas Verheydt wil maar een ding: ADO Den Haag terugbrengen naar de Eredivisie. De dertigjarige spits van de finalist in de Keuken Kampioen Play-Offs speelde zelf nog niet eerder op het hoogste niveau in Nederland. Verheydt kan zijn droom zondag waarmaken in de returnwedstrijd van de finale tegen Excelsior. ADO behaalde afgelopen week in Rotterdam in blessuretijd een gelijkspel in de heenwedstrijd (1-1).

"Er zijn mensen die zeggen dat ik een typische Keuken Kampioen Divisie-spits ben. Maar als je zoveel goals maakt in de Keuken Kampioen Divisie (30 in 36 duels, red.), zul je er in de Eredivisie toch ook wel een paar kunnen maken, denk ik", verklaart de zelfverzekerde Verheydt zaterdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Ik krijg ook berichtjes van supporters van Eredivisie-clubs, onder andere van Feyenoord, waarin ze zeggen ’we zouden jou graag als pinchhitter bij onze club zien’. Je kunt er vooraf van alles over zeggen, maar je kunt pas echt conclusies trekken als je er zelf hebt gelopen. Dat is nog niet het geval geweest", verzucht de fysiek sterke spits.

Verheydt beschikt bij ADO over een contract tot medio 2024, maar door een speciale clausule kunnen clubs uit de Eredivisie hem deze zomer voor twee ton overnemen. "Ik ben met al dat soort dingen totaal niet bezig", benadrukt de geroutineerde doelpuntenmaker. "Ik focus me honderd procent op deze heel belangrijke wedstrijd met ADO (tegen Excelsior, red.). En dan gaan we in de zomer wel kijken wat het beste is voor mijn carrière. Mijn contract loopt nog twee jaar door. Het lijkt me heel mooi om met ADO de Eredivisie in te gaan."

Promotie of niet, Verheydt is helemaal op zijn plaats bij ADO. "Ik heb bij MVV, Crawley Town, Go Ahead Eagles en Almere City ook mooie jaren gehad, maar hier ben ik helemaal op mijn plek. Zit ik tussen de mensen die ik ken. Misschien heeft dat er ook wel aan bijgedragen dat ik dit seizoen zo goed heb gepresteerd", verwijst de spits naar zijn vele doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. "Ik voel me dit seizoen als een vis in het water."