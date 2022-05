Chelsea sluit Abramovich-tijdperk af met definitieve komst Boehly

Zaterdag, 28 mei 2022 om 10:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:37

Chelsea komt definitief in handen van de vermogende Amerikaanse zakenman Todd Boehly, zo brengt de Londense club zaterdag officieel naar buiten. Het consortium Boehly/Clearlake Capital komt zodoende aan de macht op Stamford Bridge, waar de deal maandag definitief zal worden afgerond. Er is dus eindelijk duidelijkheid over de toekomst van Chelsea, waar Roman Abramovich onlangs na bijna twintig jaar betrokkenheid vertrok als clubeigenaar.

The Blues melden in het summiere persbericht dat er op korte termijn updates zullen worden gegeven over de overname van Boehly en consorten. Over bedragen wordt in de verklaring niet gerept, maar naar verluidt is er circa vijf miljard euro gemoeid met de overname. Drie miljard wordt gebruikt om de club in handen te krijgen, terwijl de overige twee miljard zal worden geïnvesteerd in Chelsea. Diverse Engelse media wisten al te melden dat manager Thomas Tuchel deze zomer ruim tweehonderd miljoen euro kan besteden voor het versterken van zijn selectie.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

Boehly, die al enkele thuisduels van Chelsea bezocht en tevens eigenaar is van honkbalclub Los Angels Dodgers, kreeg afgelopen week toestemming van de Premier League om in te stappen. Om de overname definitief te maken was tevens nog een speciale verkooplicentie van de overheid nodig: ook die is nu vergeven, zo meldde deze in een officieel statement. Hoewel er al sinds 7 mei een akkoord is bereikt met de investeringsgroep die geleid wordt Boehly, Clearlake Capital, bleef de uitspraak van de Premier League tot dinsdag uit. "Het bestuur van de Premier League heeft vandaag de voorgestelde overname van voetbalclub Chelsea door het consortium van Todd Boehly en Clearlake Capital goedgekeurd”, zo luidde het eerste deel van het statement van de Premier League.

Zonder een overname had Chelsea uitgesloten kunnen worden van competitievoetbal of in het ergste geval failliet kunnen gaan. Abramovich werd in maart door de Britse regering op de sanctielijst geplaatst. In de motivatie werd hij een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met de Russische president Vladimir Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. De Britse tegoeden van Abramovich werden bevroren en zijn mogelijkheid om zaken te doen in Engeland verdween. Chelsea kreeg wel een voorlopige vergunning van de Britse overheid om het voortbestaan tijdelijk te garanderen.

Roman Abramovich is definitief verleden tijd bij Chelsea.