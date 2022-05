Manchester United biedt 60 miljoen op basis van sterke voorkeur Ten Hag

Zaterdag, 28 mei 2022 om 08:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:41

Manchester United wil werk maken van de komst van Christopher Nkunku. Sky Sports weet namelijk te melden dat de nieuwe club van manager Erik ten Hag op heel korte termijn een bod van zestig miljoen euro wil uitbrengen op de 24-jarige aanvallende middenvelder annex schaduwspits van RB Leipzig. Zaakwaarnemer Pini Zahavi staat in nieuw contact met the Red Devils over Nkunku, die in Leipzig nog twee seizoenen vastligt.

Volgens Sky Sports heeft technisch adviseur Ralf Rangnick reeds toestemming gegeven om de onderhandelingen met het kamp-Nkunku te openen. Ten Hag is naar verluidt onder de indruk van de speler en van het feit dat Manchester United een dergelijke transfer wil bewerkstelligen. Leipzig is echter onder geen beding van plan om de tweevoudig international van Frankrijk te laten gaan deze zomer. Nkunku beschikt niet over een afkoopclausule in zijn doorlopende contract in Duitsland, waardoor de bekerwinnaar hem niet voor een bepaald bedrag hoeft te laten gaan.

Christopher Nkunku is heel blij met de Duitse beker.

Leipzig-directeur Oliver Mintzlaff is naar verluidt zelfs van plan om Nkunku een nieuw contract aan te bieden, ditmaal wel met een ontsnappingsclausule. De makkelijk scorende Fransman zou dan tenminste nog een jaar in Leipzig actief zijn, al heeft hij volgens de Duitse media daarover nog wel zijn twijfels. Nkunku weet inmiddels dat Manchester United en Chelsea hem al een poosje op een lijstje hebben staan, al is laatstgenoemde club voorlopig nog niet bezig met een serieus bod.

Nkunku was een van de smaakmakers bij de nummer vier in de Bundesliga afgelopen seizoen. In 51 wedstrijden in alle competities kwam de aan Manchester United gelinkte middenvelder annex aanvaller tot 35 doelpunten en 20 assists. Het seizoen werd afgesloten met de DFB-Pokal, nadat in de finale na strafschoppen (2-4) was afgerekend met SC Freiburg. In de reguliere speeltijd tekende Nkunku voor het enige doelpunt van Leipzig (1-1).