‘Spectaculaire hereniging in Premier League lonkt voor Luis Suárez’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 19:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:45

Luis Suárez staat in de serieuze belangstelling van Aston Villa, zo meldt onder meer The Telegraph. De 35-jarige aanvaller gaat transfervrij vertrekken bij Atlético Madrid en kan in Birmingham kiezen voor een hereniging met Steven Gerrard. Aston Villa wil Suárez het podium bieden dat de Uruguayaan nodig heeft om in december te kunnen schitteren op het WK, waarschijnlijk zijn laatste kunstje als international.

Suárez heeft opties te over in Zuid-Amerika, waar hij vanuit diverse landen overladen wordt met aanbiedingen. De routinier is echter vastberaden om nog minimaal één seizoen in het Europese topvoetbal te bivakkeren, ook met het oog op het aanstaande wereldkampioenschap. In die wetenschap denkt Aston Villa serieuze kans te maken op de handtekening van de voormalig Ajacied.

Op Villa Park lonkt een hereniging met Gerrard, de oud-middenvelder met wie hij Liverpool van zichtbaar nieuw elan voorzag (tussen januari 2011 en de zomer van 2014). Gerrard heeft van zijn bewondering voor zijn voormalig ploeggenoot nooit een geheim gemaakt. "Het is moeilijk om tussen teamgenoten te kiezen, maar Luis sprong er echt tussenuit", zei de manager van Aston Villa in januari nog. "Hij rende en presste en vocht voor de bal en ging opnieuw - terwijl hij buitengewone dribbels en sublieme doelpunten maakte. Er was een langere periode waarin het spelen met Luis was alsof je in een wereld van magische betovering verkeerde. Hij blies me weg met zijn talent."

Deze maand nam Suárez met tranen in de ogen afscheid van Atlético Madrid, de club waar hij door toenmalig Barcelona-coach Ronald Koeman twee jaar geleden min of meer heen werd gejaagd. Na een waanzinnige start in het Wanda Metropolitano werd de sleet op het geroutineerde lijf van Suárez afgelopen seizoen soms zichtbaar. De aanvaller knokte zich ondanks een moeizaam seizoen nog tot 13 goals en 3 assists in 45 duels. In totaal noteerde hij 34 goals en 6 assists in 83 wedstrijden voor Atlético.