Heracles Almelo slaat met binnenhalen van Nico-Jan Hoogma grote slag

Vrijdag, 27 mei 2022 om 18:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:15

Nico-Jan Hoogma is de nieuwe technisch directeur van Heracles Almelo, zo meldt de club via de officiële wegen. Hoogma neemt de positie over van Tim Gilissen, die vertrok na de recente degradatie uit de Eredivisie, en gaat een tweekoppige directie vormen met Rob Toussaint, die belast is met algemene zaken. "Bovendien kijk ik uit naar de hernieuwde contacten met staf, spelers, collega’s, supporters en sponsoren, en verheug ik me erop om met iedereen te kunnen samenwerken", reageert Hoogma.

Hoogma is sinds vier jaar directeur topvoetbal bij de KNVB, maar had al aangekondigd te stoppen bij de voetbalbond. "In november vorig jaar gaf ik dat al publiekelijk aan, omdat ik mij meer clubman voel dan bondsman", legt de oud-verdediger uit. "Bij de KNVB heb ik met veel plezier gewerkt aan de nationale teams en daar ben ik de KNVB dankbaar voor. Nu neem ik die kennis en ervaring mee in mijn werkzaamheden binnen de directie van Heracles Almelo, een club waarmee ik me nauw verbonden voel."

Hoogma was van 2004 tot 2018 als speler, manager, en directeur al aan de club verbonden. "Daarom heb ik het volste vertrouwen in de hernieuwde samenwerking, met name ook met Rob Toussaint, waarmee ik van 2007 tot 2018 gezamenlijk de directie voerde. Als directieteamleden zijn we complementair aan elkaar. Bovendien kijk ik uit naar de hernieuwde contacten met staf, spelers, collega’s, supporters en sponsoren, en verheug ik me erop om met iedereen te kunnen samenwerken aan de spoedige terugkeer van onze club naar de eredivisie. Ik verwacht dan ook de trouwe support van en voor iedereen binnen de club!"

Bestuurslid Marnix Smit van Heracles Almelo is blij met de terugkeer van Hoogma. "Met de komst van Nico-Jan is onze directie weer compleet", aldus Smit. "Nico-Jan is een clubman die de club goed kent en als bestuur hebben wij er alle vertrouwen in dat de hernieuwde samenwerking gaat leiden tot sportief succes en promotie naar de eredivisie."