Feyenoord maakt zich op voor absolute toptransfer: ‘Het is vrijwel zeker, ja’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 16:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:53

De kans is levensgroot dat Tyrell Malacia woensdag in Tirana zijn voorlopig laatste wedstrijd voor Feyenoord speelde, zo meldt Martijn Krabbendam. De journalist van Voetbal International stelt dat het vanwege de enorme interesse bijna uitgesloten is dat de 22-jarige linksback voor De Kuip behouden kan worden. "Die gaat vrijwel zeker weg", aldus de Feyenoord-watcher van het weekblad.

"Olympique Lyon en Manchester United zijn concreet", weet Krabbendam, die ziet dat Feyenoord zich opmaakt voor een absolute toptransfer. Het record van duurste verkoop staat nog altijd op naam van Dirk Kuijt (voor 18 miljoen euro naar Liverpool in 2006, maar moet door Malacia verpulverd gaan worden. Fabrizio Romano noemde eerder een vraagprijs van 24 miljoen euro, die gezien zijn status als Oranje-international en zijn contract tot medio 2024 reëel lijkt.

Krabbendam heeft een advies voor Malacia. "Hij moet eigenlijk wachten op Manchester United. Die club is weliswaar concreet, maar heeft nu nog twee linksbacks (Luke Shaw en Alex Telles, red.)." Malacia is een kind van Rotterdam-Zuid en brak eind 2017 door in het eerste elftal, waarin hij de laatste twee seizoenen een onbetwiste basisplaats had. In totaal staat hij op 136 duels.

Overigens gelooft Krabbendam dat ook Marcos Senesi richting de uitgang gaat bij Feyenoord. De 25-jarige Argentijn moet vanwege zijn volgend jaar aflopende contract eigenlijk verkocht worden. “Ja daar is heel veel interesse voor, hij is ook international geworden”, aldus Krabbendam, die Johan Derksen in Vandaag Inside zijn verbazing daarover hoorde uitspreken. "Daar snap ik niks van, want ik vind het gewoon een hele doodeenvoudige centrale verdediger", aldus Derksen. Senesi is met een transfersom van zeven miljoen euro overigens een van de duurste aankopen ooit in Rotterdam. Hij speelde afgelopen tweeënhalf jaar 116 duels in het shirt van Feyenoord.