Real wil profiteren van contractsituatie bij Bayern; opvolger staat al klaar

Vrijdag, 27 mei 2022 om 19:00 • Shane Jebbink

Real Madrid heeft interesse om Serge Gnabry over te nemen van Bayern München, zo meldt BILD. De 26-jarige vleugelaanvaller heeft ondanks lopende onderhandelingen nog altijd geen nieuw contract getekend bij der Rekordmeister, waardoor hij nog maar één jaar vastligt bij de club uit Beieren. Real wil profiteren van de contractperikelen en de Duitser voor een gereduceerd bedrag ophalen.

Gnabry werd begin april ook al door BILD gelinkt aan Real. In de tussentijd is er niets veranderd aan de situatie van de aanvaller bij Bayern. Gnabry en zijn club lijken in een patstelling te zitten, aangezien Bayern niet wil voldoen aan de salariseisen van de 31-voudig international. Gnabry vraagt naar verluidt vijftien miljoen euro per jaar om zijn krabbel te zetten onder een nieuw en langlopend contract bij Bayern, maar de kampioen van de Bundesliga lijkt dit bedrag te gortig te vinden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real wil gebruik maken van de situatie en hoopt dat Bayern Gnabry tegen een gereduceerd tarief van de hand wil doen. Als de Duitsers een transfervrij vertrek zoals dat van David Alaba naar Real van vorige zomer willen voorkomen moet de club Gnabry aankomende transferperiode verkopen. BILD meldde eerder op vrijdag dat Bayern interesse heeft in Sadio Mané, die bij de club uit München eventueel moet optreden als vervanger voor Gnabry.

Zo hoopt Bayern juist te profiteren van het nog maar één jaar doorlopende contract van de Senegalees bij Liverpool. De club onder leiding van Julian Nagelsmann zou naar verluidt dertig miljoen euro overhebben voor Mané, terwijl Liverpool minimaal vijftig miljoen euro wil zien. De aanvaller zelf wilde zich overigens niet uitspreken over de nadrukkelijke geruchten vlak voor de eindstrijd in de Champions League tegen Real Madrid van zaterdag.

“Het antwoord dat ik nu kan geven is dat alleen maar bezig ben met de finale van zaterdag. Dat is het allerbelangrijkste voor mij en de Liverpool-fans”, aldus Mané. Na de finale wil de 86-voudig international ingaan op vragen over zijn toekomst. “Dat is het enige antwoord dat ik in aanloop naar de finale kan geven. Zaterdag zal ik het best mogelijke antwoord geven, zoveel is zeker. Dan zal ik op alle vragen antwoord geven en vertellen of ik blijf of niet.”