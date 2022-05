Ajax blijkt opnieuw dankbaar opleidingsinstituut: FC Utrecht slaat toe

Vrijdag, 27 mei 2022 om 15:44 • Shane Jebbink • Laatste update: 15:55

FC Utrecht heeft de komst van Calvin Raatsie aangekondigd op de officiële kanalen. De Domstedelingen nemen de twintigjarige doelman transfervrij over van Ajax, waar hij zijn debuut in de hoofdmacht nooit maakte. Raatsie tekent in Utrecht een contract tot medio 2025. De Nederlands jeugdinternational is alweer de vijfde aanwinst voor FC Utrecht, dat zondag werd uitgeschakeld in de play-offs om Europees voetbal door Vitesse.

“Calvin heeft zich dit seizoen in de basis geknokt bij Jong Ajax en zodoende ook al de nodige minuten gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. We zijn blij dat we hem kunnen toevoegen aan onze A-selectiekeepers”, laat technisch directeur Jordy Zuidam weten. Raatsie moet bij Utrecht concurreren met Fabian de Keijzer, die dit seizoen de promotie maakte naar het eerste elftal van Utrecht nadat hij eerder voor Jong FC Utrecht keepte.

Naast De Keijzer staan Thijmen Nijhuis en Maarten Paes nog onder contract bij Utrecht. Laatstgenoemde is verhuurd met optie tot koop aan het Amerikaanse FC Dallas. Het contract van Eric Oelschlägel loopt af en lijkt niet verlengd te gaan worden door de club. Raatsie is voor Utrecht al de vijfde aankoop voor het nieuwe seizoen, nadat eerder Luuk Brouwers, Nick Viergever, Joshua Rawlins en Taylor Booth werden vastgelegd. Tevens blijven huurlingen Mike van der Hoorn en Rocco Robert Shein definitief langer aan de club verbonden.

Raatsie kwam in 2013 terecht in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij eerder uitkwam voor EVC Edam en RKAV Volendam. Na de jeugdelftallen bij de Amsterdammers te hebben doorlopen maakte de doelwachter zijn debuut in het professionele voetbal voor Jong Ajax op 15 februari van het vorige jaar tegen FC Dordrecht (1-2 verlies). Dit seizoen kwam Raatsie tot twaalf optredens voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, waarin hij 24 tegendoelpunten kreeg. Hij maakte het seizoen af als eerste doelman in het elftal van John Heitinga, dat op de zevende plaats eindigde. FC Utrecht heeft recent goede ervaring opgedaan met jeugdproducten van Ajax, daar Quinten Timber een zeer succesvol eerste seizoen doormaakte.