Diego Carlos voor 35 miljoen euro naar de Premier League na ‘bliksemoperatie’

Vrijdag, 27 mei 2022 om 13:53 • Shane Jebbink

Sevilla heeft het vertrek van Diego Carlos op de officiële kanalen bekend gemaakt. De Andalusiërs melden de verkoop van de Braziliaan aan Aston Villa, dat 35 miljoen euro plus nog een mogelijke 5 miljoen aan bonussen betaalt om het tot 2025 lopende contract van Diego Carlos af te kopen. Daarmee komt de mandekker alsnog terecht in de Premier League: eerder werd hij tijdens de wintertransferperiode al in verband werd gebracht met een overstap naar Newcastle United.

Het team onder leiding van Steven Gerrard is het meest slagvaardig gebleken in de strijd om de 29-jarige Diego Carlos. Aston Villa verzekert zich met een ‘bliksemoperatie’ van de diensten van de centrumverdediger. The Villans kwamen snel na het eerste contact tot een akkoord met Sevilla en legde hierna Diego Carlos rap vast. Daarmee wordt hij de derde aanwinst van Aston Villa in de zomerse transferperiode: eerder maakte de club al bekend Philippe Coutinho definitief over te nemen van Barcelona, terwijl ook Boubacar Kamara van Olympique Marseille naar Birmingham komt.

Sevilla voelde zich volgens GOAL genoodzaakt om Diego Carlos van de hand te doen om zich te verzekeren van een boekhoudkundige meevaller over het afgelopen seizoen. De mannetjesputter kwam in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van Nantes FC en trekt de deur bij Sevilla na drie seizoenen dus achter zich dicht. Diego Carlos speelde in 136 officiële wedstrijden voor los Rojiblancos en werkte zich in drie jaar op tot een van de beste centrumverdedigers in LaLiga.

Eerder maakte verschillende Spaanse en Engelse media tijdens de winterse transferperiode melding van de interesse van Newcastle United in Diego Carlos. The Magpies hadden naar verluidt een torenhoog bedrag van 55 miljoen euro over om zich te verzekeren van de diensten van de verdediger, maar Sevilla wilde in de winter niet meewerken aan een vertrek.