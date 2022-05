Eredivisie-samenvattingen blijven tot 2025 traditioneel bij NOS te volgen

Vrijdag, 27 mei 2022 om 13:11 • Shane Jebbink

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) heeft het contract met Eredivisie Media & Marketing verlengd tot en met het seizoen 2024/25. Daarmee wordt verzekerd dat de samenvattingen van de Eredivisie-wedstrijden te zien blijven op de publieke omroep. Sinds 2008 zijn de samenvattingen onafgebroken te volgen op het kanaal, wat nu dus tot minimaal 2025 het geval blijft.

Gerard Trimmer is in zijn nopjes met het vernieuwde contract. “Met onze Eredivisie-uitzendingen bereiken we wekelijks zo'n vier miljoen mensen. Onze twaalfde man”, aldus de algemeen directeur van de NOS. “Die belangstelling geeft de relevantie aan die het logisch maakt dat we als NOS en publieke omroep ook de komende drie seizoenen voor het Nederlands publiek het Eredivisiebaken zijn.”

Eredivisiesamenvattingen ook komende drie seizoenen te zien bij de NOS https://t.co/xKWoGnPQFe — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) May 27, 2022

Ook bij Eredivisie Media & Marketing zijn ze gelukkig met de nieuwe verbintenis. “Ieders favoriete club kan ook de komende jaren op de vertrouwde wijze gevolgd worden. Niet alleen live bij ESPN, maar ook via de populaire Eredivisie-uitzendingen van Studio Sport, op de radio in Langs de Lijn en steeds uitgebreider via de online-kanalen van zowel NOS als ESPN”, aldus directeur Frank Rutten.

De samenvattingen van de Eredvisie op de NOS zijn al sinds jaar en dag een begrip in Nederland. Zo werd het ‘met bord op schoot’ naar de samenvattingen om 19.00 uur op zondagavond kijken een nationaal begrip. Op 5 april 1959 was de eerste uitzending van Sport in Beeld, de voorloper van NOS Studio Sport. In 2005 raakte de omroep de uitzendrechten kwijt aan Talpa, maar de samenvattingen keerden drie jaar later weer terug op de publieke omroep.