Controversiële lijst Mido doet door ontbreken Salah veel stof opwaaien

Vrijdag, 27 mei 2022 om 12:37 • Shane Jebbink • Laatste update: 12:36

Ahmed 'Mido' Hossam houdt de gemoederen in zijn thuisland bezig. De oud-Ajacied werd op Twitter gevraagd om zijn top vijf beste Afrikaanse voetballers aller tijden, waarna Mido antwoordde met een lijstje. De opsomming bevatte echter niet zijn landgenoot en aanvaller van Liverpool Mohamed Salah, wat voor veel boze reacties zorgde bij zijn volgers. Mido leek zijn woorden in een latere tweet echter niet terug te trekken.

“Voor mij zijn de vijf beste spelers in de geschiedenis van Afrika George Weah, Didier Drogba, Samuel Eto’o, Hossam Hassan en Jay-Jay Okocha”, schreef Mido in de tweet. Een aantal volgelingen van Mido uitten hun woede over het feit dat hij Mohamed Salah niet benoemde in zijn top vijf. Volgens hen verdient de vleugelspits van Liverpool en Egypte met zijn prestaties van de afgelopen jaren een plek tussen de legendes uit Afrika.

Een van de volgers verweet Mido dat hij Salah opzettelijk passeerde. “Natuurlijk, voor jou bestaat Salah niet omdat hij betere prestaties neerzet dan dat jij hebt gedaan in je carrière.” Mido trok zijn woorden niet terug en zette juist kracht bij zijn statement door met een lachende emoji te reageren op zijn volger.

De 39-jarige Mido kwam in zijn loopbaan onder andere uit voor Zamalek, Olympique Marseille, AS Roma, Tottenham Hotspur en Ajax (tweemaal). In totaal speelde de voormalig aanvalsleider in 277 officiële duels voor zijn clubs. Hij maakte 84 doelpunten en was 32 keer aangever in zijn clubcarrière. Ook kwam Mido tot vijftig interlands voor Egypte, waarin hij negentien keer het doel trof.