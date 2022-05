Ibrahimovic (40) denkt ondanks maandenlange absentie aan rentree in 2023

Vrijdag, 27 mei 2022 om 10:51 • Shane Jebbink • Laatste update: 11:10

Zlatan Ibrahimovic is niet van plan om zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen, zo maakt Paulo Maldini in gesprek met La Gazzetta Dello Sport bekend. De technisch directeur van AC Milan geeft tegen de roze Italiaanse sportkrant aan dat de markante aanvaller (40) altijd tegen zijn club heeft aangegeven ook na dit seizoen door te willen gaan. AC Milan gaat binnenkort om de tafel met Ibrahimovic om te praten over een nieuwe verbintenis.

“Wat ik ervan begrijp, is zijn plan om door te gaan. Hij is niet van plan om te stoppen deze zomer”, begint de legendarische oud-centrumverdediger van i Rossoneri. AC Milan wil volgens Maldini graag praten met Ibrahimovic over een extra jaar bij de club. “Ik heb hem afgelopen maandag gesproken en we gaan binnenkort met elkaar om tafel. Ik zie geen problemen om een akkoord te bereiken over een nieuwe verbintenis.” Maldini houdt echter wel een slag om de arm. “Het is voor hem moeilijk dat hij weinig kon spelen door blessures, maar we gaan zien wat er de komende weken gaat gebeuren. We zullen alles doen wat goed voor hem is, maar ook wat juist is voor AC Milan", sluit de directeur van de Milanezen af.

Donderdag maakte de kersverse kampioen van de Serie A in een statement op de officiële kanalen nog bekend dat de Zweed door een geplande operatie voorlopig in de lappenmand zit. De ingreep die woensdag plaatsvond moet ervoor zorgen dat de instabiliteit van de knie van Ibrahimovic wordt opgelost. Dit is getracht door een reconstructie van de voorste kruisband uit te voeren. Door de operatie komt de veertigjarige spits dit kalenderjaar zo goed als zeker niet meer in actie. De prognose voor volledig herstel van het gewricht van Ibrahimovic ligt tussen de zeven en acht maanden.

Eerder maakte de aanvalsleider op Instagram al bekend het afgelopen halve jaar met pijn door te hebben gevoetbald. “De afgelopen zes maanden speelde ik zonder voorste kruisband in mijn linkerknie", schrijft Ibrahimovic. "Zes maanden lang had ik een gezwollen knie en kon maar tien keer met het team trainen. Ik nam elke dag pijnstillers en zes maanden lang heb ik nauwelijks geslapen vanwege de pijn. Ik heb nooit eerder zo geleden op en naast het veld. Ik maakte van het onmogelijke het mogelijke. In mijn hoofd had ik maar één doel, mijn teamgenoten en coach kampioen van Italië maken, omdat ik hen een belofte had gedaan. Vandaag heb ik een nieuwe kruisband en een nieuwe prijs", doelt hij op de knieoperatie en het winnen van de Scudetto.